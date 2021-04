Young Dice debutta con Silenzio e Caos

Il rapper milanese Young Dice debutta con il singolo “Silenzio&Caos”: il brano fuori per Sorry Mom è su tutte le piattaforme digitali

Fuori il nuovo singolo del rapper milanese classe 99, il primo con Sorry Mom! Be NEXT Music. Silenzio & Caos è il binomio che più rappresenta il giovane artista, il paradosso per antonomasia: il pensiero che dentro il silenzio diventa talmente forte, caotico, quasi sensazionalmente tangibile, da non lasciare un minimo di calma.

Rappresenta, nella maniera più pura e diretta, il mondo di Young Dice nel quotidiano.

Perché il Caos non sarebbe così forte e rumoroso senza il Silenzio, ed il Silenzio non sarebbe così pacifico senza il Caos stesso.

Andrea, in arte Young Dice.

Da sempre diverso dai compagni, dagli amici, da chi gli è attorno, riserva in sé grandi ambizioni, rimaste anche dopo che gli è stato portato via il sogno di giocare a basket.

Nella musica ha trovato la salvezza, il suo benessere e il suo massimo obiettivo di vita per dare colore ad un futuro in apparenza grigio.

Non è stata infatti casuale la scelta del nome: “dice” letteralmente “dado”, perché è ciò che vorrebbe essere nella musica per avere più facce, essere versatile e dalle molteplici sfaccettature.

Non si definisce perciò banalmente rapper, ma Artista, per realizzare semplicemente ciò che in quel momento sente, senza distinzione di genere.

