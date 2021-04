Spotify Premium gratis con la Crew di Fortnite

Dal 23 aprile al 1 luglio, i membri della Crew di Fortnite potranno riscattare un codice per ottenere i primi 3 mesi di Spotify Premium gratis

La musica e i videogame fanno squadra. Dal 23 aprile fino al 1 luglio, i membri della Crew di Fortnite potranno riscattare un codice per ottenere i primi 3 mesi di Spotify Premium gratis. Non solo si avrà accesso a milioni di canzoni e podcast, ma come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), da cliente Premium si otterranno diversi benefici:

I membri premium possono scaricare musica sui loro dispositivi

Nessuna interruzione pubblicitaria e skip illimitati

Ascoltare qualsiasi brano

Maggiori info a questo link.