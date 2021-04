Qual è il ruolo di ADM o AAMS oggi

Tutti gli amanti del gioco d’azzardo hanno sentito, almeno una volta, le parole ADM o AAMS. Si tratta di due diversi acronimi che, però, rappresentano la stessa agenzia. Infatti, il gioco digitale legale in Italia passa tutto completamente tra le mani dell’agenzia in questione. Oggi si torna a parlare di queste agenzie anche grazie al ruolo che continuano a ricoprire per i nuovi siti di casino online e per i vecchi casinò online.

Facciamo un passo indietro, il gioco d’azzardo online è stato implementato da pochi anni in Italia e, fin da subito esso è stato gestito dalla AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato). Essa fu fondata nel 1999 ed è un ente pubblico a cui sono state demandate delle attività che, una volta, venivano gestite unicamente dal Ministero delle Finanze. Si tratta di un ente che fornisce più servizi ai cittadini come quello di stilare, aggiornare e confermare una lista di tutte le società di gioco online che detengono regolare licenza di gioco. Per l’appunto, è proprio l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato che sancisce quali attività sono legali e quali no Inoltre, l’AAMS certifica tutte quelle che attività di gioco d’azzardo che garantiscono i requisiti richiesti dalla legge italiana.

Oggi, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha cambiato nome in ADM – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Oltre al cambio del nome, l’agenzia ha visto un cambio anche di traffico in entrata e in uscita. Infatti, negli ultimi anni il gioco digitale si è imposto come uno dei settori con maggiore crescita in assoluto. Basti pensare, per avere un’idea, di quanto importante sia stato il movimento di denaro nel 2019 nella sola Italia: 36,5 miliardi di euro.

Vediamo ora nello specifico come lavora e come si muove l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le sue funzioni oggi sono varie e le possiamo riassumere dicendo che essa contribuisce alla tutela degli interessi finanziari dell’Italia e dell’Unione Europea. Lo fa riscuotendo le tasse derivanti dalle attività di gioco d’azzardo e, contemporaneamente, lo fa contrastando le frodi, le truffe e la dispersione del capitale italiano in fondi stranieri.

Un’altra attività di assoluto riguardo e priorità consta nel presidio del settore del gioco digitale e fisico, a completa tutela dei cittadini e dei giocatori. Inoltre, l’attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si dirige anche nel contrasto alla contraffazione, al contrabbando, al riciclaggio di denaro, al traffico illecito di droga, di armi e di altre sostanze proibite. Prima di tutto, però, si occupa del contrasto al gioco d’azzardo illegale, una piaga spesso sottovalutata presente sia online che dal vivo.

Un’altra attività svolta dall’Agenzia è il contrasto e la difesa dei giocatori dalla dipendenza da gioco d’azzardo. Infatti, l’Agenzia mette a disposizione di tutti i cittadini italiani un registro unico in cui potersi iscrivere per essere esclusi dal gioco d’azzardo. Si tratta del RUA – Registro Unico delle Autoesclusioni che permette a chi ha gravi patologie di curarsi e prendersi del tempo per migliorare la propria condizione.

In ultimo, come abbiamo già detto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rilascia tutte le licenze inerenti il mondo del gambling online e offline. Lo fa dopo un’attenta analisi dei grandi requisiti previsti per legge e, dopo aver analizzato l’esercente in questione, gli permette di esibire il proprio logo. Il logo ADM, una volta esibito sul sito internet in questione, garantisce all’utente una protezione completa da frodi, truffe e furti d’identità digitale.