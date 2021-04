I Gorillaz rilanciano le Shirt di Fred Perry

Moda: l’iconico marchio Fred Perry ha scelto I Gorillaz per rilanciare la sua storica Shirt nella nuova campagna Primavera/Estate 2021

Fred Perry ha scelto I Gorillaz per rilanciare l’iconica Shirt nella nuova campagna 2021; gli artisti condividono con il brand inglese lo stesso pensiero critico e indipendente, oltre ad essere simboli di distinzione e anticonformismo.

Disegnate negli anni ’50 dal tre volte campione di Wimbledon Fred Perry e adottate da intere generazioni di ribelli, le Fred Perry Shirt nelle versioni Original M12 Twin Tipped e Original M3 One Colour non sono mai cambiate da quando sono state create più di 60 anni fa e ancora oggi sono prodotte a Leicester, in Inghilterra, con i macchinari tradizionali e rifinite a mano. Un vero capo simbolo della subculture uniform, che ha portato il brand dallo sportswear allo streetwear, con l’iconico Laurel Wreath ricamato sul petto che rende la polo riconoscibile fin dall’altra parte di una stanza, di una pista da ballo, di uno stadio di calcio.

Russel Hobbs, il batterista dei Gorillaz ha raccontato: “La mia prima Fred Perry Shirt in realtà non era mia, apparteneva ad Arthur Ashe. Arthur era un incrocio tra Barack Obama e Denzel Washington. Era un artista e aveva stile. Portava i capelli afro, un paio di pantaloncini e, naturalmente, la classica polo da tennis Fred Perry. Ha anche fatto un disco chiamato “How To Play Tennis” e io ho quel disco. Non so ancora giocare a tennis però amo quella polo, è uno dei miei capi preferita. Forty-Love a tutti voi…”.

La campagna 2021 raffigura il cantante e tastierista dei Gorillaz, 2D, con la Fred Perry Shirt M3 One Colour in all-white; il bassista Murdoc Niccals indossa la M12 Twin Tipped in Tartan Green / Ice / Red; il chitarrista Noodle la M12 in Brighton / Ice / French Navy; infine il batterista Russel Hobbs con la M12 in Maroon / White / Ice.

Infine ogni componente della band ha realizzato un’intervista speciale e una playlist con i suoi brani preferiti, online su fredperry.com/subculture.

Le Fred Perry Shirt M3 e M12 sono disponibili in selezionati retailer di tutto il mondo, online e negli store Fred Perry.