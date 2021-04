Flavio Sax Bordin pubblica il suo primo inedito

In rotazione radiofonica e disponibile in digitale il primo singolo inedito di Flavio Sax Bordin: “Wind roof and love” è un brano romantico che trasmette passione

Arriva in radio, già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali il brano “WIND ROOF AND LOVE” primo inedito di FLAVIO SAX BORDIN, un brano romantico che trasmette passione, gioia e sentimento e che descrive la voglia di libertà e rivincita.

Qui il multilink: http://hyperurl.co/wral_flaviosax

“L’idea di realizzare un brano inedito, in questo difficile periodo, era un mio grande desiderio – dice Flavio – il compositore a cui mi sono rivolto è Valentino Favotto, musicista che collabora con Riccardo Fogli. Un professionista con grande esperienza e competenza nonché un caro amico. Dopo avergli dato alcune idee, Valentino si è messo al lavoro e il risultato è stato straordinario. È riuscito a farmi sentire il brano subito mio, catturando le mie emozioni e dandomi la facoltà di poter esprimere ciò che per me è la Musica. Assieme abbiamo dato forma a questo brano, alla melodia e agli accordi, curando al meglio i punti di apertura e chiusura, individuando l’apice emotivo per poter trasmettere al meglio le emozioni che provo nel suonarlo.”

Qui il video: https://youtu.be/q13au7-ydXE

BIOGRAFIA

FLAVIO SAX BORDIN si avvicina allo studio della musica all’età di 5 anni e a 10 viene selezionato per accedere al Conservatorio Cesare Pollini di Padova, studiando il clarinetto classico. Dopo 6 anni si diploma ed inizia lo studio del sassofono. Nella sua carriera si esibisce in palchi nazionali ed internazionali dando libero sfogo alla sua interpretazione del Soul, Funky, Gospel e Pop a fianco di artisti del calibro di Mario Biondi, Michael Bolton, Randy Crawford, Anggun, Noa, Claudio Baglioni e molti altri. Suona con grande emozione in Aula Nervi nella Città del Vaticano al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, al Teatro Filarmonico di Verona e al “Grand Théâtre de Monte Carlo” alla presenza della Famiglia Reale. Attualmente si esibisce in Italia ed Europa come solista, con l’accompagnamento di The WindRose e Summertime Choir. Nell’ultimo anno ha partecipato a molti eventi a scopo solidale tra questi: Il concerto sul tetto dell’Ospedale di Padova, il Concerto sul tetto dell’Oncologia Pediatrica di Padova (raccolta fondi per onlus), il Concerto all’Ospedale di Vicenza (raccolta fondi per la ricerca), il Concerto al MAAP di Padova (raccolta fondi per famiglie in difficoltà a causa Covid), Commemorazione ai caduti della strage di Ustica, il Concerto a Noto (SR) commissionato dal Comune, il Concerto a Parma Capitale della Cultura Italiana, omaggio a Giuseppe Verdi e si è esibito a Milano per la serata raccolta fondi a favore della Casa Pediatrica Fatebenefratelli. Sul suo canale Youtube trovate i video delle sue esibizioni e di alcune sue interpretazioni di grandi successi internazionali.

https://www.facebook.com/FlavioSaxophone

https://www.instagram.com/flaviosaxophone/

https://www.youtube.com/c/FlavioBordin