Useless è il nuovo singolo dei The Mills

I The Mills, band vicentina, tornano con il nuovo singolo “Useless”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

La prolifica band vicentina guidata da Duncan Morris torna con Useless, un brano che mescola sapientemente sonorità garage e british, fuori per Dischi Soviet Studio.

The Mills nascono ad inizio 2019, ultimo progetto di Morris (già New Ivory e Muleta) per “rielaborare i miei demoni come fossi su un’amaca in una stazione di servizio”. L’album d’esordio Cerise è stato pubblicato nel 2020 da Overdub Recording. La band, nel frattempo stabilizzatasi attorno a Morris e Augusto Dalle Aste, ha visto il successivo inserimento di Lorenzo Valé, quindi dell’ultimo arrivato Piero Pederzolli. Nel Dicembre 2020 pubblicano il singolo acustico Lunar Phase per Slimer Records.

“Il brano nasce una domenica pomeriggio, quando, leggendo Quattro Quartetti di T.S. Eliot, ho riconosciuto nelle sue parole la mia stessa sensazione di inadeguatezza verso i propri e altrui sentimenti. Di uomini dinanzi al proprio tempo – all’interno di esso – che cercano una risposta allegorica al costante interrogativo sull’utilità della vita. È una questione di consapevolezza, di convinzione apparente, o di futilità?”.

Ascolta Useless qui: https://backl.ink/145812855

CREDITS

Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato da Matt Bordin all‘Outside Inside Studio durante l’Autunno 2020.

Scritto da Morris, eseguito da The Mills.

Morris (Voce e chitarra), Lorenzo Valè (Chitarra solista), Augusto Dalle Aste (Basso elettrico), Piero Pederzolli (Batteria).

