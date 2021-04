Twinset lancia la nuova collezione Actitude

Twinset lancia la linea ACTITUDE e per farlo ha scelto dieci volti: dieci donne, dieci caratteri, dieci personalità, dieci talenti, dieci punti di vista, dieci percorsi

Cos’è un’idea se non il risultato del confronto tra giuste attitudini in un momento di vivacità improvvisa e rivelatrice? Ed è così che nasce ACTITUDE, nuova linea in casa Twinset, in cui diverse anime si incontrano e si traducono in uno stile sfaccettato in costante movimento proprio come le persone che lo scelgono.

La donna ACTITUDE utilizza il proprio guardaroba per esprimere desideri, ambizioni e anche sogni. Ma, soprattutto, sceglie per se stessa e non per compiacere. La moda così diventa un gesto di libertà. In un mondo sempre più digitalizzato dove la vera ricchezza è il confronto tra razze e culture differenti l’attitudine di ognuno diventa elemento fondamentale per distinguersi. Affinare le proprie attitudini, valorizzare la propria identità questo vuole dire scegliere ACTITUDE.

Maglieria al centro, tendenze in circolo: sono le due espressioni creative. La prima ne definisce il DNA, le seconde riflettono quella mutevolezza che è l’impronta del tempo in cui viviamo, tramite colori, volumi e dettagli. Nella collezione l’idea di rilassatezza passa prima di tutto dal movimento: maxi felpe, iper T-shirt, tute perché ACTITUDE è anche onomatopeico: un po’ active, un po’ attitudine e parla per chi sceglie con la testa non in base all’età o all’aspetto.

Per raccontare TWINSET ACTITUDE sono state scelti dieci volti: dieci donne, dieci caratteri, dieci personalità, dieci talenti, dieci punti di vista, dieci percorsi ed ognuna si racconta in due ritratti sinceri e autobiografici. In comune la femminilità, la vivacità, il gioco, l’energia, l’attualità, la freschezza, l’armonia, la determinazione, la libertà, la sicurezza di affrontare la vita. ACTITUDE è tutto questo. Senza nessuna discriminazione veste chi ha voglia di affrontare la vita con ottimismo e gioia, mantenendo sempre la propria femminilità.