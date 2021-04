Sad Girl è l’EP di debutto di Auroregz

“Sad Girl” è l’Ep d’esordio emo trap della giovane artista siciliana Auroregz: il disco, fuori su tutte le piattaforme digitali distribuito da Believe

Disponibile su tutte le piattaforme digitali SAD GIRL, l’ep d’esordio di AUROREGZ. La giovanissima artista siciliana classe ‘00 rappresenta a pieno titolo il filone emo trap italiano, erede legittimo della corrente musicale sostenuta dall’attività di grandi artisti internazionali come Lil Peep, XXXTentacion, Juice Wrld e Lil Uzi Vert, in cui la stragrande maggioranza degli adolescenti, millennials e pandemials di oggi ha potuto rispecchiarsi. Il suo nuovo Ep, anticipato dai singoli Sad pvnk, Emo e Non vivo più, è distribuito da Believe.

Sei tracce che racchiudono un’identità ben definita e concettualmente solida in cui i sentimenti malinconici la fanno da padrone, in un lavoro che esprime tutto il disagio e il cinismo giovanile di oggi. Solitudine, ansia, nichilismo e delusioni amorose tipiche dell’immaginario emo sono al centro di questo piccolo gioiello intimo e personale, accompagnato – come da tradizione nell’emo rap/trap – da campionamenti e strumenti provenienti dal pop punk anni 2000 e da elementi propri del rock e del metal lungo tutto il percorso dell’Ep.

SAD GIRL è una raccolta di storie di vita vere su ritmi sempre variabili, alcuni più movimentati di altri, ma accomunati da una costante emotiva (rabbia e tristezza, amore e disperazione) che ritorna nei titoli dei brani. Da Emo a Sad pvnk, fino alla focus track Sad Mood, brano auto-terapeutico che vede l’artista di Catania affiancata da Lil Godvz e Jamiper, in un testo caratterizzato da una combinazione di forti sentimenti contrastanti.

TRACKLIST

Emo – Explicit

Non vivo più (feat. Blanxon, Blvckrosae) – Explicit

Sad pvnk (prod. SEBKI)

Sad mood (feat. Lil Godvz, Jami)

Volevo te (Remastered)

Soli (feat. Hidioma)

CREDITS AUDIO

Artista: Aurora Leotta alias AUROREGZ

Produzione a cura di: Aurora Leotta & Sasha Filippo

Management: Sasha Filippo

Cover: Auroregz

Distribuzione: BELIEVE

BIO – Auroregz

Il vero nome di AUROREGZ è Aurora Leotta. Il suo segno zodiacale è Gemelli. Nata a Catania il 9 giugno 2000, si appassiona alla musica fin da piccola, ma la sua carriera musicale inizia nel settembre del 2020.

L’artista inizia a pubblicare su Spotify una serie di singoli ai quali partecipano diversi artisti, fra cui SEBKI (presente nel suo nuovo Ep) che collabora con Auroregz producendo il brano Fuck u, Without u. Le pubblicazioni continuano con Se non ci sei, realizzato con il featuring di Lady Dee.

Nel nuovo progetto discografico Sad Girl, Aurora dà libero sfogo alle proprie emozioni, con un esordio musicale fuori dagli schemi e senza la paura di mostrare le sue fragilità attraverso i suoi testi.