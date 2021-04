A Modena apre la boutique Martino Midali

In Piazzale degli Erri a Modena il nuovo store Martino Midali: si sviluppa su un unico livello con cinque importanti vetrine e una doppia arcata

Martino Midali continua a investire in Italia, con l’apertura di un nuovo monomarca nel centro di Modena. A pochi mesi dall’inaugurazione dello store di Cesena, il marchio womenswear Made in Italy sceglie di ampliare ancora la sua capillare rete retail per un nuovo e forte segnale di speranza dopo l’emergenza pandemica. Un indirizzo prestigioso, pienamente operativo a partire dal mese di aprile 2021, che si aggiunge agli oltre 50 punti vendita su tutto il territorio, con la presenza del brand nelle città metropolitane di Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Napoli, Bari e Palermo.

Esteso su una superficie di 150 mq al civico 2 di Piazzale degli Erri, il nuovo store Martino Midali di Modena si sviluppa su un unico livello con cinque importanti vetrine e una doppia arcata che personalizza l’ampio ingresso. L’immagine della boutique è arricchita e personalizzata, accogliente e particolare, ispirata proprio agli interni della casa dello stesso designer e fondatore. Tra i dettagli particolari la wallpaper con disegno a felce e lo speciale cielo stellato, rigorosamente dipinto a mano.

Il layout della boutique modenese configura un ambiente sinonimo di accoglienza e comodità, come in un resort di lusso. Un luogo piacevole, sorprendente e dai volumi antichi che coniuga il minimalismo con tocchi di contaminazioni di interior decoration.