Ciao Mare: Lorenz Simonetti omaggia Raoul Casadei

Lorenz Simonetti, idolo musicale dei teenager sui social con più di 5 milioni di like, sorprende sia i suoi follower, pubblicando un brano per loro inaspettato, che il pubblico adulto.

Lorenz, 19 anni, ogni giorno da agosto 2020 pubblica quotidianamente contenuti musicali divenuti virali su Tik Tok e ad inizio febbraio, spinto dai suoi fans, pubblica il suo primo singolo pop “Disegna Un Cielo”, dal titolo scelto dai suoi follower stessi, riscuotendo grande interesse nel web, nelle piattaforme streaming e tra gli addetti ai lavori del settore musicale. Lorenz pubblica una versione personale del noto brano “Ciao Mare” del grande Raul Casadei che mantiene la melodia del brano originale nel ritornello, ma allo stesso tempo è immediatamente riconoscibile lo stile personale di Lorenz a cui i suoi ascoltatori sono abituati.

Il video del brano pubblicato su YouTube, girato non a caso nella spiaggia di Cesenatico, esalta quello che risulta essere un chiaro omaggio all’artista recentemente scomparso.

Il video è accompagnato da un messaggio del giovane artista che lo ha voluto spiegare: “Accade un giorno che inaspettatamente tutti intorno a me parlino di una persona. Un uomo che non ho mai conosciuto. Nasce una curiosità e la scoperta di un’artista che è nato nella mia regione e che l’ha resa famosa in tutto il mondo attraverso la sua musica. Ho capito quanto sia stato garbato, solare e positivo nella sua lunga carriera, quante iniziative abbia avuto e quante persone abbia reso felici con la sua musica e forse le ha anche fatte innamorare. Vorrei anch’io, un giorno, riuscire a donare un po di gioia agli altri cosi come è riuscito a fare lui in modo gigantesco con la sua musica. Alla mia maniera ho pensato di ricordarlo avvicinando il mio mondo musicale al suo.

Ciao Raoul.

Lorenz”