Chopin Chapeau è il nuovo singolo dei Sada

I Sada tornano con il nuovo singolo “Chopin Chapeau”: con il brano disponibile online la band invita a superare i limiti della propria comfort zone

Dopo il successo del brano Fumo, i SADA si rimettono in gioco con Chopin Chapeau, nuovo pezzo dall’animo più aggressivo. Il brano rappresenta il percorso che ognuno di noi compie quotidianamente quando, durante la giornata, si è costretti ad affrontare i giudizi esterni e la negatività che vanno a minare le sicurezze e rallentano i percorsi.

Allo stesso tempo però Chopin Chapeau è il preciso momento in cui si decide di cambiare, di sfogarsi e lasciarsi andare, di uscire allo scoperto e affrontare il mondo. Oltrepassare i limiti della propria comfort zone non è facile e spesso ci si sente vulnerabili; tuttavia è così che ci si avvicina ai propri obiettivi ottenendo, lungo la strada, molte soddisfazioni.

Per questa canzone la scelta del videoclip che lo accompagna è ricaduta su un immaginario dark, eccentrico, a rispecchiare il proprio lato “diverso” che ognuno dovrebbe mostrare con fierezza.

I SADA sono un gruppo nato il 18 Aprile 2019 e composto da Stefano Amoruso, Luca Lugli, Dario Simonazzi e Stefano Fiorentino. La band propone un genere Alternative Pop Rock cantato in Italiano, che segue linee guida e influenza di band contemporanee internazionali come Imagine Dragons e Muse, con l’intento di uscire dagli schemi del rock classico e portare all’ascoltatore un genere familiare, ma con sfumature e colori originali.

Il 26 Aprile 2019 esce il primo singolo “Non è da Me” , pezzo che ha dato inizio ad un intenso periodo di lavoro da parte del gruppo e alla collaborazione con il TakeAwayStudios.

L’8 Gennaio 2020 viene pubblicato il secondo singolo “Rosa Nera” , brano che dà voce al sound e alle particolari sfumature tanto ricercate.

L’8 settembre dello stesso anno i SADA firmano il primo contratto con Sorry Mom!, che dà inizio ad un nuovo percorso ancora tutto da scoprire e con la quale esce il singolo “Fumo” seguito dall’ultimo “Chopin Chapeau“.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Xe_X9hJ6fo4&ab_channel=SADAOFFICIAL

ASCOLTA “CHOPIN CHAPEAU”!

Spotify: https://spoti.fi/2PZhuQX

YouTube: https://bit.ly/31QtbMl

iTunes: https://apple.co/3fSkvNT

Deezer: https://bit.ly/3wx0Rg9

Amazon: https://amzn.to/3cWpivQ

www.facebook.com/SadaOfficialinfo

https://www.instagram.com/sadaofficial_