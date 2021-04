I Bounce Back in radio con la canzone I’m fading

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “I’m fading”, il nuovo singolo dei Bounce Back, quarto brano dell’album di esordio

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “I’m fading”, il nuovo singolo dei Bounce Back. Quarto singolo dell’album d’esordio, I’m Fading è un altro episodio del duello tra il personaggio principale dell’opera e la sua ombra. Confusione, inganno, isolamento, tentazione, sono i caratteri principali della vicenda, ben tangibili sia leggendo il testo, sia ascoltando melodia e mood del brano.

Dalla sonorità rock alternative, I’m Fading è uno spaccato di vita, in cui i riferimenti spaziali, temporali e cognitivi lasciano spazio alla profonda consapevolezza di essersi persi.

Spiegano gli artisti a proposito del loro nuovo inedito: «I’m Fading è la raffigurazione di quel vortice in cui una volta nella vita finiamo tutti. Non si capisce più chi siamo, chi sta con noi e chi contro, dove sia la via d’uscita. L’unico riferimento è il punto più basso appena toccato».

Il videoclip del brano, ideato, registrato e prodotto dalla Hard Reset Studio, raccoglie le immagini registrate nei boschi vicino Monza. Luca, impegnato in una partita a scacchi contro un avversario tanto forte quanto ignoto, si alterna nel montato con Roberto, in fuga tra gli alberi. Da cosa scappa? Dall’avversario di Luca…

Link al videoclip ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=LTCAQ3ZiabU

Biografia

I Bounce Back sono un duo milanese, formatosi nel 2019, composto da Luca Lodigiani, chitarra, e Roberto Moretti, voce. Dall’impronta rock, quel rock che affonda le radici nel filone anglosassone anni 80’ e 90’, ma con l’immediatezza tipicamente moderna, il duo racconta storie di emozioni comuni, fotografate in uno spaccato microscopico, ma al contempo eterno. Dal forte carattere emotivo, i brani si caratterizzano in maniera netta per mood e melodia, dando libero sfogo a testi talvolta criptici, talvolta diretti. Con tre singoli già pubblicati, i Bounce Back di apprestano a lanciare il quarto, I’m Fading, in attesa di uscire in primavera con l’intero album.

Instagram: https://www.instagram.com/bbackband/​

Facebook: https://www.facebook.com/BBackband/