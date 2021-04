WhatsApp Pink: il virus che corre in chat

WhatsApp Pink è un virus che ruba i dati degli utenti del servizio di messaggistica: è importante non scaricare il link di download

C’è una nuov cyber truffa che sta girando su WhatsApp: una finta espansione dell’app che mette a rischio i dati personali delle vittime. Si chiama WhatsApp Pink, e come da nome, promette di dare un nuovo look rosa al servizio di messaggistica.

Si sta diffondendo tramite chat, come link di download. In realtà, cliccando l’indirizzo si viene reindirizzati verso uno store non ufficiale. Una volta scaricata, l’app prende il possesso dello smartphone, rubando i dati personali, come password e credenziali di accesso ai servizi bancari. Inoltre, WhatsApp Pink è anche molto insidiosa: dopo essersi ben nascosta nel sistemka operativo del dispositivo, invia in automatico ai contatti in rubrica il link per scaricarla.

Come suggerisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), bisogna sempre fare attenzione ai link che si ricevono. Prima di cliccare sopra, è meglio fare un controllo online per verificare la loro affidabilità.