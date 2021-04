Previsioni meteo 21 aprile 2021: cieli coperti al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 aprile 2021: ancora piogge pomeridiane sulle regioni del Nord e zone interne del Centro con nevicate sui rilievi

Condizioni meteo ancora all’insegna dell’instabilità sull’Italia in questa ultima decade del mese di aprile che finora ha visto pochi giorni di vera Primavera. L’anticiclone infatti non riesce ancora a dominare lo scenario sull’Europa e di conseguenza anche nella nostra Penisola correnti instabili determinano piogge di stampo pomeridiano. Sarà così anche nella giornata di oggi, con precipitazioni attese al Nord, sulla Sardegna e zone interne del Centro. Possibili nuove nevicate sui rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni è atteso un parziale miglioramento. Nel corso del weekend infatti il clima risulterà più asciutto e anche le temperature massime tenderanno ad aumentare. Il finale di Aprile potrebbe vedere poi la Penisola divisa in due, con maltempo al Centro-Nord e clima primaverile al meridione.

Intanto per oggi, mercoledì 21 aprile 2021, al Nord Italia tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi a partire dal Nord-Ovest. Tra la sera e la notte fenomeni soprattutto al Nord-Est generalmente di debole intensità. Neve oltre i 1500-1700 metri sulle Alpi.

Nuvolosità in transito al mattino al Centro ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge specie sui settori interni di Toscana, Lazio e Abruzzo. Tra la sera e la notte molte nuvole su tutti i settori ma con tempo in prevalenza asciutto.

In Toscana molte nubi diffuse nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio su gran parte della regione, locali piogge nelle ore pomeridiane sui settori dell’Alta Toscana. Asciutto in serata con cieli prevalentemente nuvolosi su tutti i settori.

Al mattino nubi sparse e schiarite sulle regioni del Sud ma senza fenomeni associati. Possibilità di piogge sparse al pomeriggio soprattutto sui settori interni Peninsulari. Tra la sera e la notte piogge in arrivo su Isole Maggiori e coste tirreniche di Calabria e Campania, più asciutto altrove.

In Calabria tempo prevalentemente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare su gran parte della regione, possibili locali piogge nel pomeriggio sui settori centrali. In serata il tempo si manterrà asciutto con nubi compatte.

Temperature minime in aumento, massime in lieve calo al Nord e stazionarie o in aumento al Centro-Sud.

