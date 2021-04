Su Netflix gli Invictus secondo Harry e Meghan

Harry e Meghan arrivano su Netflix con la loro prima docu-serie: s’intitolerà Heart of Invictus e seguirà gli atleti che gareggeranno nell’edizione 2022

Dopo l’intervista ai microfoni di Oprah Winfrey, gli ‘ex reali’ Harry e Meghan hanno annunciato il loro primo progetto con Netflix. Si tratta di una docu-serie sugli Invictus Games, le cui lavorazioni inizieranno nel 2022 in Olanda.

Il primo progetto realizzato per la piattaforma di streaming, prodotto dalla Archewell Productions di Harry e Meghan, s’intitolerà Heart of Invictus e seguirà gli atleti che gareggeranno nell’edizione 2022 della manifestazione sportiva in programma in Olanda il prossimo anno. Le edizioni 2020 e 2021, invece, sono state entrambe annullate a causa della pandemia.

“Fin dall’inizio dei primi Invictus Games nel 2014 sapevamo che ogni concorrente avrebbe contribuito in modo eccezionale al mosaico di determinazione, resilienza e risolutezza. La serie offrirà alle comunità di tutto il mondo una finestra sulle storie edificanti e commoventi di questi atleti lungo il percorso verso i Paesi Bassi l’anno prossimo“, ha detto Harry in una nota ufficiale.

HARRY E MEGHAN SARANNO NELLA SERIE?

Nonostante la presenza di Harry (fondatore dei Giochi) sia scontata, ancora non è stato rivelato se la coppia comparirà nella docu-serie.

Sono stati resi noti il nome del regista, Orlando von Einsiedel, e quello della produttrice, Joanna Natasegara. Entrambi candidati agli Oscar 2015 con Virunga. Nel 2017, però, hanno vinto un Academy Award per il cortometraggio The White Helmets.

CHE COSA SONO GLI INVICTUS GAMES?

Gli Invictus Games, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono un evento sportivo durante cui va in scena la competizioni tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio in diverse discipline sportive. I giochi – il cui nome deriva dall’aggettivo latino che significa “non vinto”, “invincibile” ed “indomito” – sono stata lanciati il 6 marzo 2014 dall’ex principe Henry del Galles alla Copper Box Arena a Londra, impianto sportivo costruito in occasione dei Giochi della XXX Olimpiade di Londra.