Sbocciare come un fuoco d’artificio: Flare Up è il nuovo disco di Adult Matters disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Flare Up è il nuovo album dell’artista viterbese Adult Matters, un disco di rottura con il passato, la narrazione di un percorso personale guidato da un un forte senso di libertà prima inesplorato, in cui sentimenti prima sopiti e tenuti a bada per anni prendono fuoco ed esplodono, sbocciando bellissimi ed improvvisi, come fuochi d’artificio.

Un album denso di persone reali e relazioni vissute che contiene una lotta contro paure profondamente radicate, tensioni che impedivano di comunicare in maniera diretta e consapevole. Dal primo album Endings (paradossalmente l’inizio di tutto) ci sono stati profondi cambiamenti nella vita personale dell’autore soprattutto a livello personale e Flare Up è la cronaca di questa crescita. Perfino il precedente pseudonimo All My Teenage Feelings è stato modificato in Adult Matters con un sinbolico passaggio dai “sentimenti adolescenziali” agli “argomenti adulti“.

Le influenze si dividono fra il folk americano anni ‘70, più a livello estetico e di immaginario, e l’indie rock anni ‘90, alternando ballate struggenti a pezzi più sghembi (il weird folk dei Neutral Milk Hotel in Sun in My Eyes). Un disco dalla produzione lunga (alcuni brani hanno più di 3 anni) che in fase di arrangiamento ha assunto una dimensione corale portando chitarre elettriche, batterie e trombe ad arricchire il suono complessivo. Un’impostazione che potrebbe essere mantenuta anche live in futuro con gli Auden come backing band, una band già fondamentale per la realizzazione di questo disco. Il disco è prodotto da Coypu Records che ne ha stampato una tiratura limitata in CD e Tape.