Darquette online con Everyday Is Like Sunday

Darquette pubblica per l’etichetta White Dolphin Records la cover di “Everyday Is Like Sunday”, nuovo tributo a Morrissey

Uscito per la Net Label Alternativa White Dolphin Records, “Everyday Is Like Sunday“ é il nuovo tributo della cantautrice lucchese Patrizia Anzevino (aka Darquette) a Morrissey.

Registrato dallo studio di ricerca e sviluppo della Ramkard e distribuito digitalmente dalla Routenote la vocalist presenta questo suo tributo al cantante inglese Steven Patrick.

Come dice la cantante, con la sua cover di “Everyday Is Like Sunday”, viene attribuito un amore alle lyrics dove l’ ex singer degli Smiths evoca l’ apocalisse (armagheddon) sulle città di mare, invitando alla fuga da una esistenza deprimente e tetra nell’ ingegnosa inversione di valori patriottici della terra di “albione” , pregando la catastrofe nucleare che faccia pulita alla routine anglosassone di quei tempi, risuonando il malessere sociale degli ultimi tempi del “thatcherismo”….e non solo. La vocalist lucchese ha trovato in quel periodo storico la simbiosi con il suo pensiero.

“Everyday Is like Sunday” é disponibile in streaming & download nelle piattaforme di musica digitale e in radio.