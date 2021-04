Social Innovation Jam: prorogata scadenza del bando

Social Innovation Jam: prorogata al 29 aprile la scadenza del bando per le organizzazioni non profit. Obiettivo raggiunto per le campagne di crowdfunding della scorsa edizione

È stata prorogata al 29 aprile la scadenza del terzo bando di ‘Social Innovation Jam’ rivolto alle organizzazioni non profit che intendono intraprendere un percorso di creazione di un progetto innovativo insieme a giovani professionisti under 35. L’iniziativa promossa da Fondazione CR Firenze, all’interno di Siamosolidali, seleziona cinque realtà del Terzo Settore e accompagnerà l’idea più meritevole nel lancio di una campagna di crowdfunding. La Fondazione si impegna inoltre a raddoppiare la cifra raccolta al raggiungimento del 50% dell’obiettivo (da un minimo di 7mila euro a un massimo di 10 mila euro).

Il bando intende favorire l’adozione di modelli sociali innovativi in grado di offrire risposte a problematiche espresse dal Terzo Settore che vadano oltre i bisogni consueti dell’organizzazione. Inoltre, creare opportunità concrete per i giovani stessi. Possono candidarsi a partecipare al percorso di ‘Social Innovation Jam’ tutte le realtà socio-culturali non-profit registrate alla rete di Siamosolidali, comprese nel territorio di intervento di Fondazione CR Firenze, Firenze e Città Metropolitana, Provincia di Arezzo e Provincia di Grosseto. Le organizzazioni selezionate seguiranno un percorso di accompagnamento personalizzato nell’analisi dei bisogni e nella definizione dell’idea progettuale grazie ad una rete di professionisti dedicati al progetto. A questa fase seguirà quella della co-progettazione che si concluderà con un pitch finale di presentazione dei risultati in cui verrà selezionato il miglior progetto, che potrà continuare il percorso di sviluppo della campagna di crowdfunding. Il percorso è realizzato in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feel Crowd. Nelle prossime settimane seguirà la call rivolta ai giovani. Per candidarsi o avere maggiori informazioni visitare il sito.

Intanto sono terminate le quattro campagne di crowdfunding lanciate con il precedente bando. Tutte le organizzazioni non profit partecipanti (Made in Sipario, l’Associazione La Fierucola, Cooperativa Macramè e Telefono Voce Amica Firenze) hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta facendo scattare il raddoppio della cifra raggiunta da parte della Fondazione CR Firenze, per un totale di quasi 70 mila euro raccolti. In particolare, Made in Sipario ha raccolto 29.525 (113 sostenitori) che hanno permesso di portare avanti il progetto Speed Up Slowtile che consiste nella realizzazione di una nuova linea di piastrelle. La Fierucola ha raccolto, grazie a 71 sostenitori, la cifra di €12.085 che finanzierà il progetto di riutilizzo degli scarti di ceramica ‘C’è sempre tempo per giocare’. ‘Diffondi una Voce Amica’, progetto di Telefono Voce Amica Firenze, è una mostra a cielo aperto in tutta la città di Firenze sul tema della solitudine: ha ricevuto € 15.700, grazie a 121 sostenitori. Infine la Cooperativa Macramè ha raccolto per il progetto Rifrediamo! €12.635 grazie a 83 sostenitori, si tratta di un percorso multimediale e narrativo alla scoperta dei luoghi simbolo di Rifredi, raccontati grazie all’incontro tra adolescenti svantaggiati e cittadini.

“Social Innovation Jam nasce come un percorso di contaminazione di idee, buone pratiche e innovazione dall’incontro del Terzo Settore con le giovani generazioni di professionisti – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Un percorso che trova realizzazione concreta nel processo di condivisione con la cittadinanza generato dal crowdfunding. Tutti i progetti della precedente edizione del bando hanno saputo coinvolgere la comunità e i risultati ottenuti lo confermano. Ci auguriamo che possano essere da stimolo per altre organizzazioni non profit che vorranno mettersi in gioco grazie alla nuova edizione del bando”.