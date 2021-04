Netflix produrrà una docu-serie su Kanye West

In arrivo in streaming su Netflix una docu-serie che racconta la vita di Kanye West: carriera e vita privata del rapper messe a nudo

La vita movimentata di Kanye West sarà oggetto di una docu-serie su Netflix. È quanto riporta Billboard, secondo cui la piattaforma avrebbe investito ben 30 milioni di dollari per realizzare il racconto che sarà diretto da Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah. Il duo conosce bene il rapper visto che ha già prodotto vari suoi videoclip, tra questi quelli di “Jesus Walks (Version 3) e “Through the Wire”. Proprio i due producer hanno raccolto il materiale registrato negli ultimi 20 anni, includendo anche filmati personali e privati.

La serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà divisa in episodi e racconterà la lunga carriera di West, tra musica ed eccessi e fino alla sua candidatura alle presidenziali americane del 2020, conclusa con un nulla di fatto. Poi l’approdo al mondo della moda e i riconoscimenti.

Lo scorso marzo, Kanye West ha aggiunto alla sua collezione il 22esimo Grammy Award per il disco “Jesus is King”, premiato come Best Contemporary Christian Music Album. Lui che con i Grammy e la Recording Academy, come è noto, non ha proprio un bel rapporto. Si è più volte scagliato contro l’ipocrisia del mondo degli awards e lo scorso settembre, come se non bastasse, ha pubblicato un video su Twitter che lo riprendeva mentre urinava su uno dei suoi Grammy. Bravata che gli è costata la sospensione temporanea dell’account.

E in tema di premiazioni Kanye ha un curriculum ben ampio. Impossibile dimenticare il suo fuori programma durante la premiazione di Taylor Swift nel 2009 agli Mtv Video Music Awards. L’interruzione del discorso della cantautrice per reclamare un premio – Album dell’anno – secondo lui destinato, invece, a Beyoncé.

Infine, la vita privata. Inevitabile. Tumultuosa ma anche piena di amore, quello con Kim Kardashian dalla quale starebbe divorziando in questi mesi, dopo quasi 7 anni di matrimonio e 4 figli.

Netflix – che di documentari sui cantanti ne ha fatti parecchi, da quello su Taylor Swift a quello su Travis Scott, passando per quello su Lady Gaga – dovrebbe pubblicare la docuserie di Kanye entro la fine dell’anno.