Matilda debutta con la canzone “Io non voglio te”

In rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali il brano “Io non voglio te” di Matilda: il singolo segna l’esordio della giovante cantante

Io non voglio te è il singolo d’esordio di Matilda, in uscita il 31 marzo 2021 per Yourvoice Records. Un brano che parla di rivincita, della capacità di saper dire basta ad una relazione ormai malsana, che causa soltanto dolore e non ha nulla a che fare con la parola “amore”. In tanti ci siamo ritrovati nella situazione che racconta la giovanissima Matilda (17enne cantautrice di Santarcangelo di Romagna), che ha deciso di mettere in musica i suoi sentimenti per superare il dolore al meglio e per esprimere il senso di manipolazione che ha provato.

“Sono molto emozionata per l’uscita del mio primo singolo”, dichiara Matilda. “Per la prima volta metto a nudo le mie emozioni e spero che le persone che stanno vivendo o hanno vissuto la mia stessa esperienza possano ritrovarsi nelle mie parole. Cantando riesco ad abbattere la mia timidezza ed esprimere i miei sentimenti, cosa che altrimenti troverei difficile fare.”

Biografia

Matilda, 17enne romagnola, si avvicina alla musica prendendo lezioni di ballo folk romagnolo e inizia lo studio del canto a 14 anni. Partecipa a diversi concorsi come il Festival di Gatteo, di cui vince la 37esima edizione nella categoria big. Nel 2019 partecipa a “Una voce per l’Europa”, classificandosi tra i primi otto partecipanti su più di 400 concorrenti selezionati. Nello stesso anno partecipa al Festival di Rimini arrivando in finale che, causa Covid, viene posticipata a data da destinarsi.

