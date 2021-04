Chi conosci davvero primo fumetto dei Perturbazione

Luca è sfrontato, carismatico ed esuberante. Nel bene e nel male è la chiave di volta del suo gruppo di amici, gli stessi di sempre, che si incontrano ogni sera al pub del paese e iniziano a suonare insieme, fondando una band con grandi speranze.

Luca abbandona gli amici e la vita di provincia, scompare nel nulla. Dopo 10 anni torna per sbrigare spiacevoli affari di famiglia, scoprendo che gli altri del gruppo sono rimasti esattamente lì dov’erano, immutati nelle loro vite che cambiano, mentre solo lui si sente diverso.

ENTUSIASMI E DELUSIONI GIOVANILI: ECCO COSA RACCONTANO I PERTURBAZIONE

Una storia di amicizia e di crescita, in cui identificarsi. “Chiunque abbia militato in un gruppo, musicale e non, può rispecchiarsi in tutti gli entusiasmi giovanili dei protagonisti di Chi conosci davvero, ma anche nelle loro delusioni, nei rancori, nei piccoli ricatti che accompagnano ogni slancio vitale – raccontano i Perturbazione – Questa storia tenta anche di ragionare attorno al concetto di famiglia, a quanto rappresenti ‘un punto di vista sul mondo’, per citare Natalia Ginzburg, nel bene e nel male. E in questo senso è una storia che parla ad ognuno di noi, perché tutti abbiamo una famiglia, che ci piaccia o meno”.

UN FUMETTO CHE SUONA I NIRVANA, NEIL YOUNG, LEONARD COHEN

Al romanzo dei Perturbazione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non poteva mancare colonna sonora. Nel racconto per immagini si ‘sentono’ infatti le canzoni di artisti di culto della band come Nirvana, Neil Young e Leonard Cohen. Artisti che sanno evocare atmosfere uniche di malinconia e dolcezza, dolenti o incendiarie.