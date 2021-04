Su Streeen il docufilm “Le ali non sono in vendita”

Consapevoli che il cambiamento passi anche attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva al consumo ritico delle nuove generazioni, Fair in collaborazione con ho’ferlabproject ha promosso una serie di workshop di approfondimento in quattro Istituti di Milano, Genova, Foggia e Torino seguiti da due masterclass a Genova e Torino, coinvolgendo i giovani studenti attraverso un approccio sperimentale che unisse la pratica artistica e l’attivismo.

Il docufilm è stato realizzato con i contributi dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e dell’Unione europea e grazie ai contributi derivanti dalla campagna 5 per mille 2017 e 2018. Grazie alla collaborazione di Streeen! – piattaforma streaming Vod dedicata al cinema indipendente e d’autore con base a Torino – il docufilm è disponibile in visione gratuita in tutta Italia da oggi, inserita nel canale Freee! di Streeen.org che offre al pubblico contenuti ricercati e gratuiti.

Lanciata a fine 2019 e attiva da febbraio 2020, Streeen.org vanta attualmente in catalogo oltre 250 film d’autore italiani e internazionali, film sperimentali e off-off, in forma di lungometraggio, cortometraggio o documentario, arricchiti da approfondimenti testuali e interviste esclusive che accompagnano lo spettatore alla scoperta del cinema fuori dai circuiti mainstream.