Seba debutta con “Dille che l’aspetto”

“Dille che l’aspetto” è il primo singolo del cantautore romano Seba: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Dille che l’aspetto”, il primo singolo del cantautore romano Seba.

Il racconto di un’attesa, fatta di alti e bassi, a volte interminabile, che lega gli eventi della vita che si susseguono e accomuna universalmente gli uomini. Questo è il tema del brano dove l’artista racconta le emozioni di quei momenti che ci dividono dal nostro futuro, nella costante ricerca del senso del reale.

“Dille che l’aspetto” il cantautore la racconta così: ”Questo brano è la mia prima opera edita e rappresenta la condizione del mio esistere, sia come persona che come artista” – continua – “L’attesa è quel tempo, quello spazio, quell’eternità in cui siamo immersi, noi siamo qui ad aspettare, ma siamo sicuri che qualcuno stia aspettando noi?”.

Il progetto è stato prodotto e mixato da Walter Babbini presso il Purple Mix Studio di Guidonia.

BIOGRAFIA

Seba è Sebastiano Toccini, un cantautore romano. Il suo stile fonde pop, rock e folk in maniera trasversale e col risultato è un mix irresistibile e fresco, forte anche di una timbrica vocale limpida ma incisiva e anche piuttosto estesa.

La melodia è ovunque nelle sue canzoni, forti anche di testi mai banali o scontati. “Dille che l’aspetto” è il suo singolo di esordio: una storia di attese, speranze e amore per la vita nella sua totalità, anche quando essa si fa sentire pesante con la sua insostenibile leggerezza.

L’intesa artistica e professionale con il produttore Walter Babbini sta raccogliendo dei buoni frutti proprio in questi mesi: è in lavorazione il suo primo album di inediti.