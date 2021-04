Ketama126 su YouTube con il video di Aquile

Online su YouTube il videoclip di “Aquile”, il nuovo singolo di Ketama126: il brano è già disponibile in radio e sulle piattaforme digitali

È disponibile da oggi su YouTube il videoclip ufficiale di “Aquile”, il nuovo singolo di Ketama126 uscito in digitale: http://www.youtube.com/watch?v=JJOY3d3QUW8.



Il video, diretto da Igor Grbesic e Marc Lucas, interpreta liberamente l’impronta street del testo e vede Ketama126 prima affacciato dalla macchina regina dei film d’azione americani, la Mustang GT, “scortato” da un gruppo di biker, poi immerso in uno scenario tetro in bilico tra sacro e profano…

Come ha spiegato l’artista che con l’album del 2019 “KETY” ha ottenuto la certificazione di disco d’oro, “Aquile è un pezzo con sonorità forti, un banger drill In cui affronto tematiche ‘street’… in pratica parlo del desiderio di togliersi da contesti di disagio che la situazione attuale, da quando è iniziata la pandemia, non fa altro che appesantire”.

Il brano, oltre a ribadire come la scrittura di Ketama126 non abbia filtri, sia sempre incisiva e riesca a immortalare momenti di vita vissuta con grande forza, afferma come il rapper e producer romano voglia sempre confrontarsi con sonorità al passo coi tempi.

KETAMA126, nome d’arte di Piero Baldini, è un rapper e producer romano classe 1992, membro della crew protagonista della nuova scena rap della capitale, la Love Gang – CXXVI, il cui nome omaggia i centoventisei gradini della scalinata del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, punto di ritrovo dei suoi membri. Dopo il mixtape del 2014 “10 Pezzi” con SeanyDelRey, nel 2015 debutta ufficialmente con l’album “Benvenuti a Ketam-City”. Nel 2016 inizia a lavorare al suo secondo album, “Oh Madonna”, che viene distribuito a giugno 2017 da indipendente: la pubblicazione è anticipata da tre singoli, “Fiocco di Neve”, “Dolcevita” e “Piccolo Kety”. Nel 2018 pubblica il terzo disco di inediti in studio, “Rehab”: un concept album dal forte profilo identitario, un’opera che rappresenta lo specchio di una sua parte di vita. Nel 2019 firma con Sony Music Italy e, a maggio, pubblica il singolo “SCACCIACANI”, con il featuring di Massimo Pericolo. Il brano, in poco tempo, viene certificato prima disco d’oro, poi di platino e diventa uno dei pezzi cult del rap italiano. A fine settembre, inoltre, duetta con Franco126 e la voce di Franco Califano in “Cos’è l’amore”, brano che crea un collegamento sorprendente tra trap e cantautorato e viene certificato disco d’oro. A ottobre pubblica per Sony Music “KETY”, il suo quarto album e anche il primo singolo, “LOVE BANDANA”, viene certificato oro. A fine gennaio si esibisce dal vivo al Brixton Jamm di Londra in una data che anticipa il Kety Live Tour 2020, poi interrotto per l’emergenza sanitaria. A giugno 2020 “KETY” ottiene la certificazione di disco d’oro e a luglio esce “KETY REBORN”, la nuova edizione del disco contenente 5 inediti e 1 remix. Ad aprile 2021, dopo otto mesi, torna con un nuovo singolo, ”Aquile”.

