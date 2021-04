Ingenuity vola su Marte: il video della NASA

Il drone-elicottero Ingenuity ce l’ha fatta, ecco il video della NASA: per quaranta secondi si è alzato in un volo controllato su Marte, il Pianeta Rosso

Il drone-elicottero Ingenuity si è alzato in volo per la prima volta su Marte. Lo rende noto la Nasa, che sottolinea come si tratti della prima volta in cui un velivolo si sia attivato sulla superficie di un pianeta diverso dalla Terra.

Ingenuity, spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), si è alzato in volo – un volo controllato e alimentato – per circa quaranta secondi, le sue immagini sono arrivate a Terra grazie alle riprese effettuate dal rover statunitense Perseverance, a bordo di cui Ingenuity era arrivato su Marte, nell’ambito della missione Mars Express. “Abbiamo parlato per tanto tempo del nostro momento ‘Fratelli Wright’ ed eccolo qui”, ha commentato la project Manager di Ingenuity, Mimi Aung.

LEGGI ANCHE: La lingua su Marte? Perseverance parla anche Navajo

‘Ingenuity’ significa “ingegnosità“: il piccolo elicottero, le cui pale effettuano 2500 rotazioni al minuto (quelle di un elicottero medio sulla Terra ruotano a una velocità di 400-500 rotazioni al minuto), apre la strada per future esplorazioni del pianeta rosso in un’ottica nuova.

You wouldn’t believe what I just saw. More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021