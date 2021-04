Emporio Armani Eyewear: gli occhiali sono sostenibili

Giorgio Armani continua con Emporio Armani Eyewear il percorso responsabile del marchio, presentando una selezione di occhiali realizzati con materiali eco-friendly

Giorgio Armani, da sempre sensibile ai temi della responsabilità ambientale, continua con Emporio Armani Eyewear il percorso responsabile del marchio, presentando nel 2021 una selezione di occhiali realizzati con materiali eco-friendly. L’attenzione al tema della sostenibilità si riflette in questo progetto con una scelta di azioni coordinate del brand: dalla fase di studio e costruzione del prodotto, all’utilizzo di materiali riciclati, fino alla comunicazione e alle iniziative programmate nel corso dell’anno.

La stessa campagna ADV scattata a Milano ha ottenuto la certificazione EMA Gold Seal Green dall’Environment Media Association in quanto ha seguito un’agenda sostenibile già in fase di shooting, con un considerevole risparmio di risorse e conseguente riduzione delle emissioni di gas serra. Quest’ultime sono state compensate supportando Agrocortex, un progetto REDD+ di off-setting teso alla conservazione della biodiversità e alla lotta ai cambiamenti climatici.

I materiali espositivi della collezione e i relativi imballi sono pensati per avere il minimo impatto. Sono infatti prodotti con carta e cartone FSC 100% riciclabili. Anche il packaging è stato ugualmente rivisto utilizzando materiali come il poliestere riciclato.

EA 4162 – Occhiali da sole dalla forma cat eye, ampio e femminile. È realizzato in bioacetato, un materiale originato principalmente da elementi naturali, e fa parte della selezione sostenibile della collezione. Il modello è declinato in nero lucido e in una nuova versione verde con striature. Le lenti sono sfumate ton sur ton realizzate anch’esse con materiale parzialmente derivante da fonti rinnovabili. L’asta è firmata con logo Emporio Armani.

EA 4163 – Occhiali da sole dalla forma squadrata. La struttura del modello è realizzata in bio-acetato trasparente, materiale proveniente in parte da fonti naturali e sostenibili, con lenti parzialmente bio-based. Declinato in verde trasparente con lente marrone, è disponibile anche in nero lucido con asta crystal e lente sfumata grigio fumo. Logo Emporio Armani sull’asta.

EA 3179 – Occhiali da vista con lenti rettangolari e dal profilo essenziale, realizzato in bio-acetato originato principalmente da fonti rinnovabili. Declinato in verde trasparente, oppure nero lucido con asta grigio trasparente, è firmato con il logo Emporio Armani in bianco sulle aste.

EA 3180 – Occhiali da vista panthos dalla linea morbida. Il modello è parte del progetto di design sostenibile di Emporio Armani. Elegante e femminile, è realizzato in bio-acetato, materiale parzialmente proveniente da fonti rinnovabili, biodegradabili e riciclabili. Disponibile in nero lucido e in un raffinato striato verde, con logo Emporio Armani sull’asta dal disegno sinuoso.