Tra elettronica e country: fuori l’album dei Big River

“Girl With Nails Painted Black” è l’album d’esordio dei Big River: il disco è disponibile su tutte le piattaforme digitali

E’ uscito “Girl With Nails Painted Black”, l’EP di esordio dei BIG RIVER.

Dopo anni di intensa attività Live in Italia ed Europa condensata nel primo disco “Live Experience 2017” (https://bit.ly/3ok7rRY), la band torna in studio per registrare il primo disco di inediti. Completamente autoprodotte le 6 tracce contenute in esso, il disco include 4 inediti e 2 cover. La ricerca di uno stile che si ispira alla grande musica americana raccontando storie tratte dalla nostra vita quotidiana attraversano tutto il lavoro. Dal 26 febbraio è fuori “Local Weapon”, il primo singolo con Videoclip che vede la collaborazione di Carmine Lamparelli all’armonica.

TRACKLIST: 1) Ride My Beer 2) Girl With Nails Painted Black 3) Gray Sky 4) Local Weapon 5) Cotton Fields 6) Ghost Riders

CREDITS

Prodotto dai BIG RIVER. Produzione artistica Federico Martinelli e Pierluigi Punzo. Registrato e mixato da Pierluigi Punzo presso lo studio SlowMotion Studio di BO tra agosto e settembre 2020. Mastering a cura di Domenico Meggiato. Testi, musica ed arrangiamenti a cura di Federico Martinelli e Pierluigi Punzo.

Tutte le tracce sono suonate ed interpretate da:

Federico Martinelli: Voce, Chitarra, Lap Steel, Armonica

Pierluigi Punzo: Voce, Synth, Loopstation, Drum Machines.

Con la collaborazione di Carmine Lamparelli all’Armonica in “Local Weapon”.

BIOGRAFIA – B​ig River, la band attiva dal 2016 fondata da Federico Martinelli (Grossa Grana, Blu DelTram, Countrybuti) e Pierluigi Punzo (Blood Mosquito, Reason For Threesome) già presenti sulla scena musicale bolognese da anni, costruisce il proprio sound attraverso un’intensa attività live attraversando tutto il nord Italia e giungendo fino in Germania, Austria, Svizzera, Slovenia e condensando questa esperienza nel primo disco “Live Experience” nel 2017. Di chiara matrice classic rock e southern rock il duo evolve la propia visione della musica americana arricchendola con una dose di elettronica aggiungendo così synth, loopstation e batterie elettroniche alla propria interpretazione del genere e dando vita ad un sound innovativo tra il classico e lo sperimentale. Ora è uscito “Girl With Nails Painted Black”, il disco in cui è raccolto questo percorso musicale.

