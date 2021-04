Barbareschi guida ancora il Premio Penisola Sorrentina

Luca Barbareschi confermato alla presidenza del Premio Penisola Sorrentina 2021: l’attore, produttore e regista presiederà la Giuria del prestigioso riconoscimento

Comincia a prendere forma il team della 26esima edizione del Premio nazionale “Penisola Sorrentina” dedicato al mondo dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo. Il patron Mario Esposito insieme con lo staff istituzionale della organizzazione sta infatti provvedendo a nominare il board 2021.

Presidente della Giuria del Premio, anche quest’anno, sarà l’attore, produttore e regista Luca Barbareschi: per il quarto anno consecutivo arriva dunque la conferma per il patron del Gruppo Eliseo, che dal 19 aprile prossimo su Rai 3 (in seconda serata, dopo “Report”) condurrà anche una trasmissione tutta sua: “In barba a tutto”.

“Luca Barbareschi è un’eccellenza ed una garanzia del mercato televisivo, teatrale ed audiovisivo italiano. Produzioni come quelle di Adriano Olivetti, Io sono Mia, Mennea, Chiara Lubich portano la sua firma. Quest’anno, con la sua presidenza, il Premio Penisola Sorrentina proporrà qualcosa di innovativo e di prestigioso per l’Italia della cultura”, recita la motivazione contenuta nella nota dell’Organizzazione.