World Team Trophy 2021: Anna Shcherbakova incanta il mondo

Pattinaggio sul ghiaccio: al World Team Trophy 2021 di Osaka vince la Russia anche grazie alla 17enne Anna Shcherbakova che completa una figura incredibile

È la Russia ad aggiudicarsi il World Team Trophy 2021, competizione internazionale di pattinaggio sul ghiaccio svoltasi a Osaka, in Giappone. A dare man forte alla vittoria è senz’altro Anna Shcherbakova, con un singolo femminile che rimarrà nella storia.

Campionessa in carica di pattinaggio artistico sul ghiaccio, la 17enne ha completato una figura incredibile, senza commettere errori. Da un triplo flip e un triplo toeloop, passando per due doppi axel, fino alla combinazione triplo lutz e triplo rittberger, solo per citare alcuni salti.

Shcherbakova si aggiudica così il primo posto nel singolo femminile con il punteggio di 160.58. Ben 10 punti di distacco dalla seconda posizione, conquistata da una bravissima Kaori Sakamoto (150.29). Chiude il podio Elizaveta Tuktamysheva con il punteggio di 146.23.

L’Italia al World Team Trophy 2021

Si chiude con il quarto posto, miglior piazzamento di sempre nella storia azzurra come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il cammino dell’Italia del pattinaggio di figura al World Team Trophy 2021.

Nonostante l’assenza di Matteo Rizzo, che ha obbligato il team tricolore a gareggiare con un pattinatore in meno rispetto alle Nazioni avversarie, nella competizione a squadre la Nazionale azzurra ha portato sul ghiaccio grande carattere ed esibizioni di valore che le hanno permesso oggi, nella terza ed ultima giornata di gare, di superare la Francia chiudendo ai piedi del podio con un punteggio totale di 72 punti, 5 in più dei colleghi transalpini e 15 in più dei canadesi, sesti classificati. Fondamentale, per operare il sorpasso, i 21 punti raccolti oggi con il quarto posto di Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro) nel libero delle coppie di artistico nonché la settima e nona piazza di Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) e Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio) nel secondo segmento delle donne.