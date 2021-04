Arriva in Italia il nuovo libro di Shivaun Plozza

Disponibile nelle librerie italiane e negli store online per Fandango “Il mio cuore in prestito” della scrittrice australiana Shivaun Plozza

Per giovani lettrici e lettori da qualche tempo casa Fandango ha creato la collana Weird Young. I titoli esplorano le nuove forme di narrativa: dal crossover al new weird. Tra gli ultimi ‘acquisti’ c’è ‘Il mio cuore in prestito’ della pluripremiata autrice australiana Shivaun Plozza. Un romanzo di formazione unico e universale che, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), vi farà ridere e piangere.

Ci si può innamorare con un cuore in prestito?

IL MIO CUORE IN PRESTITO: IL LIBRO

Marlowe Jensen a 17 anni è appena tornata a scuola e a un vita “normale” dopo aver ricevuto un cuore di ricambio. Solo che la vita normale non è normale come avrebbe pensato: se prima del trapianto non era la reginetta della scuola, certo non lo diventa dopo, quando tutti la guardano come “la ragazza che doveva morire” e tutti le stanno con il fiato sul collo appena muove un passo.

Poi è ossessionata dal contattare la famiglia del suo donatore anonimo, a cui scrive lettere senza ricevere risposta e di cui a un certo punto ricostruisce l’identità.

A complicare il suo reinserimento ci sono la madre vegana integralista che la porta ai picchetti davanti al negozio del macellaio di zona, lo stravagante e adorabile fratellino Pip che si veste tutte le mattine come Dawid Bowie, le nuove amiche Carmen e Zan Cheung e poi Leo, il figlio del macellaio che si vendica delle manifestazioni che fa insieme alla madre e che la punzecchia con scherzi diabolici.

Ma che significa una vita normale? Chi era il ragazzo di cui ha preso il cuore? Con un cuore in prestito è possibile innamorarsi?

Alla ricerca di un suo posto nel mondo e di un’identità che le calzi, Marlowe imparerà a cavarsela da sola e a farsi guidare dal suo nuovo cuore nella sfida più difficile del mondo: amare e farsi amare.

L’AUTRICE

Shivaun Plozza è un’autrice australiana pluripremiata di libri per bambini e ragazzi. Il suo romanzo d’esordio, Frankie, è stato un Notable Book della CBCA e ha vinto numerosi premi, tra cui i Davitt Awards e un encomio dal Victorian Premier’s Literary Award. Il suo secondo romanzo, Tin Heart (Il mio cuore in prestito), venduto in quattro paesi, è stato nominato nella lista ALA’S Best Fiction for Young Adults.