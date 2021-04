Filo e Silicon Labs insieme per i dispositivi anti abbandono

Filo e Silicon Labs insieme per la sicurezza dei bambini: collaborazione internazionale per i dispositivi anti abbandono Tata Pad

I dispositivi Tata Pad, i cuscini anti abbandono made in Italy dotati di tre diversi livelli di allarme, ora includono la tecnologia di Silicon Labs, azienda leader nel campo dell’innovazione del silicio. Oltre ad un elevato livello di integrazione, longevità ed efficienza energetica, Silicon Labs, infatti, crea soluzioni wireless sicure e altamente integrate che garantiscono che i prodotti IoT che integrano la loro tecnologia siano sempre più sicuri per i consumatori di smart technology.

L’azienda è il primo fornitore di silicio al mondo ad aver recentemente ottenuto lo stato di certificazione PSA di livello 3 per i suoi SoC EFRxG21B con Secure Vault dedicato alla sicurezza IoT hardware e software, il più alto livello di sicurezza offerto da PSA Certified.

Progettate specificamente per accelerare lo sviluppo di un’ampia varietà di applicazioni IoT in un’ampia gamma di settori, le soluzioni Silicon Labs consentono la comunicazione wireless sicura di Tata Pad, collegando il dispositivo di salvataggio del bambino e lo smartphone dell’utente. “Il Bluetooth ha dato a Tata Pad la semplicità e la bassa potenza per soddisfare le esigenze di sviluppo e aiutando le diffusione d’uso tra i consumatori, creando un’esperienza utente facile e familiare. La collaborazione con Silicon Labs innalza ulteriormente i nostri elevati standard di sicurezza” afferma Giorgio Sadolfo, CEO di Filo, l’azienda dietro Tata Pad. “Il prossimo passo nella nostra collaborazione con Silicon Labs sarà sicuramente l’introduzione della tecnologia Secure Vault all’interno di Tata Pad per per renderlo, se possibile, ancora più sicuro”.

“Siamo orgogliosi di fornire la tecnologia per prodotti innovativi che salvano vite umane e migliorano la società” ha affermato Matt Saunders, vice presidente dell’IoT presso Silicon Labs. “Le nostre soluzioni Bluetooth consentono una comunicazione wireless sicura e a bassa potenza tra Tata Pad e lo smartphone dell’utente, fornendo un processo di sviluppo semplificato per Filo e un’esperienza senza interruzioni per i suoi clienti.”

Filo

Filo è la startup specializzata nella realizzazione di dispositivi IoT che, usando la tecnologia bluetooth, tracciano gli oggetti aiutando le persone a non perdere o dimenticare le cose a cui tengono. La startup ha lanciato sul mercato due prodotti: Filo Tag, il dispositivo in grado di far ritrovare oggetti essenziali, ma che troppo spesso non abbiamo a portata di mano, come la borsa o le chiavi, e Tata Pad, il cuscino tech salva-bebè dotato di allarmi intelligenti che, attraverso alcuni sensori, riconosce, a vettura ferma o in movimento, la presenza di un bambino nel seggiolino.

Silicon Labs

Silicon Labs (NASDAQ: SLAB) è un fornitore leader di silicio, software e soluzioni per un mondo più intelligente e connesso. Le nostre tecnologie pluripremiate stanno plasmando il futuro dell’Internet of Things, dell’infrastruttura Internet, dell’automazione industriale, dei mercati di consumo e automobilistico. Il nostro team di ingegneri di livello mondiale crea prodotti incentrati su prestazioni, risparmio energetico, connettività e semplicità. silabs.com

Per ulteriori informazioni sui moduli BGM123A e BGM220S, visitare https://www.silabs.com/wireless/bluetooth