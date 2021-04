Carrera Cup Italia: Cassarà corre con Raptor Engineering

Raptor Engineering e Cassarà insieme nella Carrera Cup Italia 2021: il team fondato da Andrea Palma è al lavoro per la seconda stagione nel monomarca

Il team Raptor Engineering sta preparando una nuova stagione nella Porsche Carrera Cup Italia dopo l’esordio assoluto dello scorso anno, concluso con una prestigiosa prima fila sul circuito di Monza. Per il 2021 la squadra fondata da Andrea Palma si è accordata con Marco Cassarà, che si accomoderà su una delle due Porsche 911 GT3 Cup che il team sta approntando in vista del campionato.

Per il gentleman driver romano, pistard ormai da anni protagonista nell’automobilismo, passione che affianca ai propri impegni familiari e professionali, si tratta di un ritorno nella serie tricolore di Porsche Italia, dove il suo ultimo risultato è la conquista del titolo 2019 nella categoria Michelin Cup. Cassarà è la prima conferma 2021 per il team modenese, al lavoro sui dettagli per la seconda Porsche da schierare e che in poco più di un anno di attività, anche grazie alla profonda esperienza di un pilota e team principal come Andrea Palma, ha mostrato continui progressi in pista e la piena volontà di perseguire la strada della professionalità anche oltre ai campi di gara.

Lo stesso Palma dichiara: “Siamo sempre più pronti a inaugurare la nostra seconda stagione di attività in pista, dove raddoppiamo l’impegno e rinnoviamo le ambizioni. La squadra è al lavoro dallo scorso inverno e non vediamo l’ora di prendere il via della Carrera Cup Italia. La serie è sempre più competitiva e la squadra accoglie con favore l’arrivo di Marco Cassarà. Disporremo di un elevato potenziale per puntare sia a risultati importanti sia a consolidarci in Michelin Cup, con un occhio rivolto anche a ben figurare nell’assoluta. L’obiettivo principale con lui sarà questo, Raptor è determinata a fornirgli il massimo supporto”.

Marco Cassarà: “Dopo aver vinto il Tricolore GT Am lo scorso anno il rientro in Carrera Cup Italia è voluto per restare legato al marchio Porsche e per ‘difendere’ il titolo Michelin Cup 2019. Con Raptor Engineering abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme e miriamo a portare in alto i colori di questo nuovo team. Sarò di nuovo appoggiato dal Centro Porsche Catania e questa è un’ulteriore soddisfazione per me, visto che mi segue da tempo. Fremo all’idea di risalire in macchina per ritrovare le sensazioni della 911 GT3 Cup, sempre belle, così come quelle di uno dei campionati più prestigiosi del panorama nazionale”.

Per Raptor Engineering e Cassarà il primo appuntamento “ufficiale” nella Carrera Cup Italia 2021 è fissato con i test pre-campionato del 18 maggio a Imola, mentre il primo round stagionale dei sei in programma si disputa il 4-6 giugno al Misano World Circuit. Il tutto sarà preceduto da un test iniziale che insieme effettueranno intorno a metà aprile.

Il team è presente sul web via social media facebook @raptorengineeringteam e instagram @raptor_engineering e sito ufficiale www.raptorengineering.it .

Calendario Porsche Carrera Cup Italia 2021: 6 giugno Misano; 4 luglio Mugello; 25 luglio Imola; 19 settembre Vallelunga; 3 ottobre Franciacorta; 31 ottobre Monza. Official test 18 maggio a Imola.