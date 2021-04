Building Stories di Chris Ware arriva in Italia

Il capolavoro Building Stories di Chris Ware, graphic novel in 14 fumetti di vario tipo e formato, arriva in Italia nel 2022 con la traduzione di Francesco Pacifico

Arriva in Italia Building Stories, il graphic novel di Chris Ware “Che non è solo un libro, ma un raffinato oggetto-libro e una macchina narrativa unica nella sua natura: una scatola che contiene una storia narrata in 14 fumetti di vario tipo e formato, dal volume cartonato al poster, dal giornale tabloid al comic book, che l’autore ha progettato per essere leggibili in qualsiasi ordine”.

Nel post la foto di una scatola e un laconico inciso: “Ok, abbiamo firmato. Arriva nel 2022”. La notizia, lanciata sui social da Coconino Press il primo aprile, ha messo sull’attenti i lettori più ansiosi.“Ok, abbiamo firmato. Arriva nel 2022”.

Nonostante il rischio di un pesce d’aprile, spiega la Dire (www.dire.it), in molti hanno commentato “Building Stories”. La conferma è arrivata, sempre sui social, 24 ore dopo

Nel 2022 pubblicheremo l’edizione italiana di BUILDING STORIES, di Chris Ware. Francesco Pacifico è già al lavoro sulla traduzione e la redazione ha iniziato a lavorare sui file. Inutile dire quanto siamo felici e orgogliosi di poter portare quest’opera senza eguali nel nostro paese.

UN EVENTO EDITORIALE

Building Stories è uscito in America quasi 10 anni fa (era il 2012) per la casa editrice Pantheon Books. La pubblicazione in Italia è attesa dal 2014, BAO Publishing ne aveva infatti annunciato l’arrivo, rimandando però di anno in anno la pubblicazione. Solo nel 2020 ne ha liberato i diritti. Questa storia rende l’idea della complessità e della monumentalità dell’opera e crea quindi ancora più fermento intorno all’edizione Italiana. Un punto a favore di Coconino è che lo scrittore Francesco Pacifico ha già tradotto (sempre per loro) i precedenti libri di Chris Ware: Jimmy Corrigan e Rusty Brown.

BUILDING STORIES: LE VICENDE E I RICONOSCIMENTI Building Stories racconta vita e vicende di una protagonista senza nome e di altri personaggi che abitano in un condominio a tre piani di Chicago, ed è stato paragonato dalla critica all’Ulisse di James Joyce e ai romanzi di Calvino e Cortázar. L’opera è un gioiello di design grafico e ha vinto diversi importanti premi internazionali, tra i quali quattro Eisner Award, un Harvey Award e il Premio speciale della giuria del Festival di Angoulême 2015. Building Stories da ormai un decennio è universalmente riconosciuto come un capolavoro capace di indicare nuove e affascinanti strade per la “Nona arte” del fumetto.