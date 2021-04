In vendita le Adidas Ultraboost griffate LEGO

In vendita le Adidas Ultraboost x LEGO Plates: le 3 strisce laterali della tomaia rendono omaggio ai celebri mattoncini

Se puoi sognarlo, puoi costruirlo. È questo il claim che accompagna il lancio delle Ultraboost DNA x LEGO Plates, le nuove senakers nate dalla rinnovata collaborazione tra Adidas e LEGO.

In vendita in esclusiva su adidas.it e negli adidas Store, le scarpe da running più famose dell’azienda tedesca sono state rivisitate per abbracciare il look della creatività. Le 3 strisce laterali della tomaia rendono omaggio ai celebri mattoncini: al loro interno sarà possibile inserire gli elementi LEGO, creando combinazioni di colori a piacimento.

Come il modello originale, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), anche le Ultraboost DNA x LEGO Plates sono realizzate con Primeblue, un materiale riciclato ad alte prestazioni prodotto in parte con Parley Ocean Plastic. Il 50% della tomaia è in tessuto composto al 75% da filato Primeblue e non è stato utilizzato poliestere vergine.