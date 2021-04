Online i biglietti per l’evento dei Pineapple Thief

I Pineapple Thief annunciano i dettagli del loro evento in streaming on demand Nothing But The Truth che sarà trasmesso il 22 aprile

I Pineapple Thief hanno annunciato un evento live on-demand, chiamato Nothing But The Truth. Lo spettacolo sarà trasmesso il 22 aprile dalle 19:00 e rimarrà disponibile su richiesta fino alle 19:00 di lunedì 26 aprile. I biglietti sono in vendita ora – tutti i dettagli qui sotto.

Dopo la pubblicazione dell’ ultimo album in studio Versions Of The Truth nel settembre 2020, il previsto tour mondiale della band a supporto è stato momentaneamente sospeso, ma il desiderio della band è sempre stato quello di esibirsi ed entrare in contatto con i loro fan di tutto il mondo.

E’ nata così l’idea di una performance della band al completo, come spiega Bruce Soord dei Pineapple Thief: “Ho sempre detto che The Pineapple Thief è allo stesso modo studio e palcoscenico, quindi è stato ovviamente deludente che non siamo stati in grado di andare in tour, soprattutto perché eravamo entusiasti di poter eseguire il nuovo album Versions Of The Truth dal vivo per tutti. Quindi essere in grado di fare questo film, specialmente in queste circostanze, per noi è stato di inestimabile importanza. Sapevamo tutti che non volevamo girare un film con noi in piedi sul palco a fissare una stanza vuota. Volevamo qualcosa di speciale, qualcosa di ‘cinematografico’. Così, insieme a George Laycock di Blacktide Phonic/Visual che ha filmato tutti i nostri recenti video musicali, abbiamo elaborato un piano. C’è voluto molto lavoro per un solo spettacolo. Ma ne è valsa la pena. Ed è stato fantastico suonare di nuovo con la band nello stesso luogo. Abbiamo finito per fare qualcosa di unico e qualcosa di molto, molto speciale che mi rende orgoglioso di averne fatto parte. Non vedo l’ora che la gente lo veda.”

Il batterista Gavin Harrison aggiunge: “Nothing But The Truth è un punto culminante per questa band in termini di prestazioni che ha saputo catturare. Dopo molti mesi di pianificazione e prove siamo andati in uno studio top per il sound dal vivo e abbiamo registrato lo show che avremmo dovuto fare, ma che a causa del Covid abbiamo dovuto cancellare. Filmato e registrato nella più alta qualità permessa dal pieno controllo che avevamo, il film mostra la band e le canzoni in un modo molto diverso da un ‘live gig’ o ‘live album’. Ci è piaciuto molto il processo di realizzazione e speriamo che questo evento unico e speciale vi piaccia.”

I fan possono aspettarsi di vedere i Pineapple Thief al loro meglio eseguire brani da tutto il loro celebre repertorio, compreso, per la prima volta dal vivo, il nuovo album Versions Of The Truth.

DOVE: https://www.pineapplethief.com/thetruth

BIGLIETTI EARLY BIRD: $14.25 (25% di sconto) per gli acquirenti dei biglietti Early Bird disponibili da ora fino a mezzanotte di lunedì 12 aprile qui: https://www.pineapplethief.com/thetruth

PREZZO BIGLIETTI REGOLARI: Prezzo del biglietto $19 (o l’equivalente nella valuta locale, la piattaforma di streaming supporta ogni valuta). I biglietti rimarranno in vendita fino alle 17:00 di giovedì 22 aprile, disponibili qui https://www.pineapplethief.com/thetruth

QUANTE VOLTE POSSO GUARDARE IL FILM? I possessori di biglietti possono accedere e guardare il concerto tutte le volte che lo desiderano durante il periodo on demand (22-26 aprile).