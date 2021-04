Amici 20: nel quinto serale c’è un’eliminata

Stasera in prima serata su Canale 5 il quinto serale di Amici 20: con la nuova eliminazione restano 9 talenti nello show di Maria De Filippi

Come ogni sabato torna l’ppuntamento questa sera su Canale 5 con il quinto serale di Amici 20. Sono 10 i talenti in gara rimasti, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): 5 cantanti (Aka7even, Sangiovanni, Daddy, Gabriele, Tancredi) e 5 ballerini (Giulia, Serena, Alessandro, Samuele, Martina). Uno di loro sarà l’eliminato di oggi.

Le anticipazioni del quinto serale di Amici 20

Ospiti della serata saranno Raoul Bova e Loredana Bertè.

Le sfide

Apre le danze la squadra Zerbi- Celentano che sfida Arisa-Cuccarini. Vince la squadra Zerbi e Celentano. Il primo a rischio eliminazione è Tancredi.

Nella seconda manche è bis Zerbi- Celentano vs Arisa- Cuccarini. Ancora una volta quest’ultima squadra perde la sfida. Martina è la seconda a rischio eliminazione.

L’ultima sfida è tra Zerbi- Celentano e Peparini-Pettinelli: vince quest’ultima squadra.

Deddy è il terzo a rischio eliminazione.

Al ballottaggio finale si scontrano quini Deddy, Martina e Tancredi. Quest’ultimo è il primo a salvarsi. I giudici preferiscono Deddy: Martina è l’eliminata del quinto serale.