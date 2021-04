“Paranoia” è il nuovo singolo di inarte.teo

Paranoia è il nuovo singolo del progetto solista di Matteo Salvi, cantautore romano classe 1999, che pubblica come inarte.teo: il brano è online

Fuori Paranoia, il nuovo singolo del progetto solista di Matteo Salvi, inarte.teo. Un mondo sinora inesplorato che ci porta a contatto con un cantautore romano classe 1999 che ci racconta in questo brano un periodo passato tra difficoltà e insicurezze, alla ricerca costante di un equilibrio.

BIOGRAFIA

Inarte.teo, nome d’arte di Matteo Salvi, è un cantante classe ‘99 della periferia romana. Si avvicina al mondo della musica all’età di 11 anni approcciando al suo primo strumento, nonché la chitarra, che lo vedrà accompagnato nella crescita del suo percorso musicale. All’età di 13 anni comincia il suo vero sviluppo musicale. Entra a far parte di diversi gruppi in dote di chitarrista. Successivamente, al compimento dei 16, decide di ampliare il suo bagaglio prendendo lezioni di canto moderno. La militanza all’interno di gruppi durerà fino al compimento dei 19 per intraprendere, a seguito di varie necessità, una carriera da solista. Conosce il suo produttore, Madd3e, a novembre 2019 e decidono di scrivere il suo primo brano intitolato “Frammenti” a cui segue poi un altro brano dal titolo “Nostalgia”.

https://www.instagram.com/inarte.teo/

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/2P71Pii