I Keet & More pubblicano il nuovo singolo

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Keet & More “You Better Watch Out” per Aloha Dischi e distribuito da Artist First

Lei è perfetta, ha una voce che ti fa letteralmente impazzire, rimani ammaliato da quello sguardo ogni volta che canta quel ritornello, solo i tuoi amici ti mettono in guardia. Non sai mai cosa aspettarti da un colpo di fulmine quindi.. faresti meglio a stare attento! Scritto e arrangiato dai Keet & More, che per questa occasione hanno lasciato le chitarre acustiche per imbracciare quelle elettriche, e registrato in presa diretta, come da vera tradizione folk, il brano vi trasporterà nelle atmosfere fumose e chiassose di un pub irlandese, dove innamorarsi non capita così di rado. Registrato nello studio di Carmelo Avanzato (Vazzanikki, Una pezza di Lundini, Sanremo 2020 L’AltroFestival) con la produzione esecutiva di Alessandro Martinelli per Aloha Dischi, verrà distribuito su tutte le piattaforme digitali da Artist First.

Lo scorso 24 febbraio la band ha partecipato all’edizione 2021 di Italia’s Got Talent ricevendo dai giudici quattro sì.

Link Brano: https://youtu.be/XmVU2XM4-0k.

Link al video dell’esibizione ad IGT: https://www.youtube.com/watch?v=7K000hdBekg&ab_channel=Italia%27sGotTalent.