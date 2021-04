Harry Styles vestito da Sirenetta fa impazzire il web

Le foto di Harry Styles vestito da Sirenetta Ariel sono diventate trending topic su Twitter: si tratta di un vecchio servizio fotografico per il Saturday Night Live

Le foto di Harry Styles vestito da Ariel sono trending topic su Twitter. Gli scatti che lo ritraggono nei panni della Sirenetta hanno fatto subito impazzire il web.

Coda verde, conchiglie copri-seno e folta parrucca rossa, Harry Styles ammicca davanti al fotografo alzando un bicchiere di champagne. Ma come mai questi scatti?

In realtà, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si tratta di un vecchio servizio fotografico, realizzato nel 2019 per il Saturday Night Live.

Ma il suo coinvolgimento di Harry Styles con la Sirenetta va oltre. Il cantante era stato scritturato per la parte del Principe Eric nel remake live-action Disney de La Sirenetta.

Styles ha poi rifiutato il ruolo, spiegando in un’intervista a The Face Magazine che voleva dare priorità alla sua musica: “Voglio concentrarmi su quello per un po’”.

Harry sembra amare davvero le sirene. Nel 2014 ha rivelato a Hollywood Life di essersi fatto un tatuaggio particolare: una sirena sull’avambraccio sinistro.