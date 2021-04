“Fragile” è la nuova canzone di Eliseo Chiarelli

Eliseo Chiarelli online con il nuovo singolo “Fragile”: il brano del cantante crotonese è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Fuori Fragile, il nuovo singolo di Eliseo Chiarelli, cantatuore di Crotone classe 1998. Un nuovo capitolo musicale che segue un EP di debutto dal titolo Ep senza nome (2017) e un album Un po’ d’amore un po’ di rivoluzione (2018), un invito a sentirsi e mostrarsi fragili, come siamo, nonostante tutto.

Per quanto possiamo sembrare e sentirci forti, non lo siamo, siamo come elastici, continuamente sotto pressione e rischiamo di spezzarci. Nel momento in cui io, sto per spezzarmi, mi accorgo che non sono l’unico in questa situazione, allora resisto un po’ di più. Fragile nasce per non sentirmi solo, per non sentirvi soli. (Eliseo Chiarelli)

BIOGRAFIA

Eliseo, crotonese classe 98' studia musica sin da piccolo, approcciandosi al pianoforte come primo strumento, per poi esplorare il mondo della batteria ed ultimamente della chitarra. Dopo diverse esperienze in varie band, prima come tastierista e poi come batterista, è insieme alla chitarra che da qualche anno scrive quello che gli passa per la testa e per il cuore. Nel 2017 pubblica il suo primo EP da solista dal titolo "EP senza nome" completamente autoprodotto e nel 2018 il suo primo disco dal titolo "Un po' d'amore un po' di rivoluzione", un album in tutto e per tutto indipendente in cui si alternano nostalgie di amori persi a riflessioni sulla società contemporanea. Dopo aver presentato il disco in giro nei club della città e dintorni e dopo aver pubblicato alcuni singoli, si rinchiude in letargo in attesa che qualcosa di nuovo nasca. Nel frattempo, ride, vive, piange e scrive.

