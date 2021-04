“Accanto” è il nuovo singolo di Rubik

Online su tutte le piattaforme digitali Accanto, il nuovo singolo di Rubik fuori per SuperSugo Dischi, distribuito da Artist First

Online Accanto, il nuovo singolo di Rubik (per SuperSugo Dischi, distribuito da Artist First). Un brano che racconta quell’amore timido e incerto dei primi momenti, un brano che diventa piccolo manifesto generazionale e un inno ai sentimenti, anche in questo periodo dove i sentimenti sono forse messi in secondo piano.

Accanto nasce dal coraggio di concedersi ad un sentimento che cresce mano a mano che camminiamo al fianco di una persona, conoscendola e condividendo insieme il tempo con una spensierata consapevolezza. Il seme di questa canzone è nato proprio qualche mese fa, dopo aver passato un periodo in cui il tempo si è dilatato e ci ha spinto a riflettere, facendoci valorizzare ancor di più le relazioni tra persone. È stato bello scrivere con una persona l’inizio di una nuova storia in uno dei momenti più difficili per il pianeta. Rompere le barriere che io stesso avevo creato per proteggermi, ha scatenato dentro me un’emozione fortissima, di cui ho sentito la necessita di parlare attraverso la musica. Parallelamente a questo, ho conosciuto uno dei miei attuali produttori, Marco Carnesecchi, con il quale abbiamo scritto spalla a spalla il brano, portandolo ad un livello di maturazione tale da poterne condividere il senso con tutti. Il brano è stato poi prodotto, suonato, arrangiato, registrato, mixato e masterizzato da Marco Carnesecchi e Alex Marton per SuperSugo Dischi e distribuito da Artist First. (Rubik)

BIOGRAFIA

Rubik è il progetto musicale di Stefano Campagna, un giovane cantautore di Firenze. La sua musica ha molte sfaccettature e sonorità diverse tra loro, come le persone che conosce, come i luoghi che visita, come le storie che legge e come i film che guarda. Nel maggio del 2020 lancia il suo primo singolo da indipendente "Tradi Noi" premiato da RDS 100% grandi successi per il concorso MyMusic del Myllennium Award. Nel novembre dello stesso anno pubblica il suo primo EP "Scirocco" contenente cinque brani. Nel 2021 Rubik entra a far parte della neonata SuperSugo Dischi e inizia un nuovo percorso affiancato dai produttori Marco Carnesecchi e Alex Marton. https://www.instagram.com/rubikmusica/ SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3fjETHd