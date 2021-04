Umbria Film Festival: aperto il bando Amarcorti

Al via Amarcorti, il bando per corti dell’Umbria Film Festival: la 25a edizione in programma a Montone (Perugia) dal 7 all’11 luglio 2021

Per i suoi 25 anni di attività, l’Umbria Film Festival che si terrà, dal 7 all’11 luglio 2021, come di consueto, nel borgo medievale di Montone (Perugia), lancia la prima edizione di ‘Amarcorti‘, sezione competitiva dedicata ai cortometraggi italiani. A iscrizione gratuita, il bando scade il 16 maggio 2021 e si rivolge a registi italiani o residenti in Italia, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. Possono partecipare a questa sezione corti realizzati nel triennio 2019-2021 della durata massima di 25 minuti (titoli inclusi), senza alcuna preclusione di stile o di genere.

Sono ammessi alla selezione anche cortometraggi già presentati o premiati in altri festival. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo vanessastrizzi@umbriafilmfestival.com in una mail, con oggetto ‘AMARCORTI’ e dovrà contenere nome, cognome e data di nascita del proprietario del film, con titolo, sinossi e scheda tecnica del cortometraggio. E’ richiesto, inoltre, un formato digitale del film (video HD, preferibilmente file MOV o MP4) o un link streaming con eventuale password per la visione da parte della giuria, oltre a due foto del film e una del regista. Tutte le specifiche per partecipare al bando al link ufficiale: www.umbriafilmfestival.com/uff/partecipa-ad-amarcorti/

Due i Premi per questa prima edizione di ‘Amarcorti’. Per il Miglior Corto, la distribuzione internazionale sulla piattaforma CinemaItaliaUK e la collaborazione per la realizzazione di una nuova opera a cura di Produzione Straordinaria S.r.l. Prevista anche una Menzione d’Onore, che permetterà al premiato il libero accesso all’archivio di Augustus Color, eccellenza da oltre 40 anni nel campo della produzione, post-produzione e restauro di vecchie pellicole.

‘Questo nuovo bando – sottolinea la direzione artistica – dà la possibilità ai giovani cineasti di vedere il frutto del proprio lavoro giudicato da professionisti del settore e permette loro di portare il proprio lavoro là dove dovrebbe sempre essere mostrato: sul grande schermo, dove il pubblico del festival potrà vederlo e apprezzarlo”.

Il festival, che si avvale della presidenza di Terry Gilliam, della direzione artistica di Vanessa Strizzi, e della direzione organizzativa di Chiara Montagnini e Marisa Berna, ha da poco lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere le sue attività. Anteprime cinematografiche, cortometraggi, performance musicali e laboratori e anche un progetto speciale, (In The) Limelight, una mostra diffusa di arte contemporanea che coinvolgerà 3 giovani artisti emergenti.

Per maggiori informazioni

info@umbriafilmfestival.com

www.umbriafilmfestival.com

www.kickstarter.com/projects/umbriafilmfestival/sostieni-lumbria-film-festival