Marco Predieri lancia la web-serie Area 51 Mutanti teatrali

L’attore e regista Marco Predieri dal palco teatrale al web con la serie “Area 51 Mutanti teatrali”, che sbarcherà presto anche in Televisione

Dalle assi del palcoscenico al web. Anche gli artisti dello spettacolo dal vivo si sono dovuti in parte reinventare, avventurandosi in un territorio per loro non proprio congeniale, quello della realtà virtuale. Un esperimento a cui si è sottoposto anche Marco Predieri, volto noto del teatro italiano, autore, attore e regista, nonché un passato da critico teatrale. Costretto, come i suoi colleghi, a un forzato allontanamento dal pubblico e da quelle assi, che sono il suo elemento naturale, si è inventato una web serie dove gli attori vivono reclusi in casa, spiati da un’agenzia non meglio identificata che tenta di carpire il segreto del loro superpotere, ovvero quello di rendere reale la vita attraverso la scena. L’idea nasce insieme alla produttrice Laura Cellerini e al regista Matteo Lorini e ha preso forma grazie all’incontro con una vera star dello showbiz made in Italy, Francesca Nunzi, poliedrica allieva di Gigi Proietti, volto di cinema, teatro e tv, che si è messa in gioco con generosità in quella che ormai è l’avventura di “Area 51- mutanti teatrali”.

“Oltre al danno economico, che comporta restare fermi per oltre un anno – spiega Predieri – per un lavoratore dello spettacolo dal vivo stare lontano dal pubblico, dal proprio mondo e da un ritmo di vita fatto di socialità, viaggi, di estrema presenza degli altri, è diventato anche un motivo di forte stress psicologico, senza contare che senti venir meno la tua stessa utilità, il tuo ruolo nella società. Da questo nasce l’esigenza di ricercare, dove possibile, un contatto con il mondo esterno, con gli spettatori, che sono la tua famiglia allargata e siccome lezioni, letture, spiegazioni ce ne sono molte e spesso, diciamolo francamente, annoiano chi le fa e chi prova a subirle … mi sono detto … perché non tentare una strada diversa, provando a giocare con la situazione e soprattutto con quelle che sono le normali nevrosi e manie che più o meno accomunano molti artisti e la nostra ipertrofica sensibilità, aprendo una finestra sull’intimità di un attore a risposo, ovviamente da un lato edulcorata, dall’altro esasperando quella comicità involontaria che realmente si cela tra le mura domestiche. Su questo ho trovato una compagna di giochi e di follia pazzesca in Francesca, che ha delle idee che vanno oltre il genio dei Monty Python. Lei compare con la mania fuori controllo di pulire e igienizzare, del resto ci rimane poco altro da fare, oltre ad aver sviluppato una vera e propria ossessione per le serie televisive, soprattutto retrò … Io mi destreggio con la mia ipocondria, reale … apparendo però nel suo televisore di volta in volta trasfigurato nei suoi beniamini. Ah perché in tutto questo noi ci compariamo a vicenda attraverso i rispettivi televisori … in realtà è più facile vederla la serie che spiegarla. E in questo meccanismo coinvolgiamo anche altri amici attori che si prestano, da Giorgia Trasselli a Maria Lauria, Maria Rita Scibetta, Raffaele Totaro e altri che arriveranno”.

Il tutto è visibile sul web (ma è previsto uno sbocco in tv) sul canale di Altrove Teatro Festival, etichetta che richiama un altro impegno a cui Predieri sta lavorando, la seconda edizione del Premio Calici di Stelle alle Stelle dello Spettacolo, che ha ideato l’attore stesso, la scorsa estate, con il medesimo team di “Area 51” per ridare fiato allo spettacolo dal vivo. “Questa è stata un’altra meravigliosa follia, a cui mi ha spinto Laura Cellerini, e che è nata nel comune di Castelnuovo Berardenga, insieme al sindaco Fabrizio Nepi e all’amministrazione comunale. La prima edizione è andata in scena lo scorso 9 agosto, con un bellissimo spettacolo incentrato sul mondo del musical e che ha visto il cast stesso premiato nelle diverse categorie. Ora stiamo lavorando già per la prossima estate, dovrebbe essere il 7 agosto, e ci saranno molte novità, compresi eventi e spettacoli collaterali al premio. Stiamo cercando su questo anche la sponda della Regione Toscana. Sono certo che la situazione andrà migliorando e ci consentirà presto un ritorno dal vivo al nostro pubblico”.

Sono tanti i progetti ancora nel cassetto per Marco Predieri, che intanto il teatro continua a offrirlo anche in tv, su una rete regionale, Clivo Tv, dove conduce una striscia bisettimanale “Stasera a Teatro”, che introduce alla visione di importanti spettacoli teatrali registrati nelle stagioni precedenti. “Sto anche progettando un debutto su una rete nazionale, ma non posso al momento sbilanciarmi di più, anche perché il ritorno di tutta Italia, o quasi, in zona Rossa ci ha un po’ rallentati, ma non fermati”. Quindi restate collegati e nel frattempo ci possiamo godere “Area 51” con le bizzarre avventure di “Mutanti teatrali”.