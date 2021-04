International Rally Cup 2021 aumenta il montepremi

Si avvicina l’International Rally Cup 2021: annunciato un montepremi dedicato alla classe A6, per la quale sono stati ridotti di un terzo i costi di iscrizione

Prosegue a ritmo spedito la marcia di avvicinamento all’International Rally Cup 2021. La serie promossa da IRC Sport – in concerto con Pirelli – vedrà sulle strade del Rally Piancavallo l’avvio della sua ventesima edizione, in programma sabato 1 e domenica 2 maggio sui fondi asfaltati “disegnati” da Knife Racing all’ombra delle Dolomiti friulane.

Un impegno, quello dei promotori, garante di un’offerta appetibile nei contenuti: dalle cornici offerte dai cinque appuntamenti in programma ad un montepremi del valore di 246.000 euro, aumentato al fine di poter “abbracciare” anche la classe A6. Alla prima posizione della classifica finale del confronto tra le vetture da 1600 cc di Gruppo A saranno riservati quattromila euro mentre, per la seconda piazza, il premio dedicato sarà di duemila euro.

Tra le iniziative a supporto dei praticanti, ai conduttori iscritti all’edizione 2020 che non hanno beneficiato dei premi in palio, verrà riconosciuto un terzo dei costi di iscrizione alla serie sostenuti nella precedente stagione, ridimensionata agli impegni sulle strade del Rally Internazionale Casentino e del Rally Città di Bassano. Un ulteriore “input” con la quale IRC Sport ha voluto salutare l’edizione del “Ventennale”, ricambiando la fiducia espressa dal plateau di partecipanti in una stagione particolare come quella precedente.

Le iscrizioni alla 20/a edizione di International Rally Cup rimarranno aperte fino all’intera giornata di domenica 25 aprile, dando modo a conduttori e team di poter formalizzare la propria adesione ai fini dell’assegnazione dei punteggi relativi al Rally Piancavallo, attraverso il sito ufficiale di IRC disponibile all’indirizzo http://www.ircup.it.