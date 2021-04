Charles Muda torna con “Smettere”

Charles Muda online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Smettere”: l’artista, al secolo Carlo Barboni, racconta il brano

Charles Muda, il rapper romano classe 1998, torna con un nuovo brano. È su tutte le piattaforme da oggi “Smettere”.

“Un brano che ho scritto con il morale a terra ma con tanta voglia di guardare avanti”, racconta l’artista, al secolo Carlo Barboni. Il rapper canta di una relazione persa dall’artista nel caos della sua vita frammentata, disordinata, frenetica, in costante ricerca di farcela con la musica.

“Penso – aggiunge Charles Muda come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – che scrivere liberi i pensieri e così ho buttato giù la struttura e l’ho portata avanti. È un pezzo a cui tengo molto, poiché parla di una ragazza a cui tengo molto. Il brano avrebbe potuto avere il nome touchè come torna nel ritornello ma ciò di cui avevo bisogno era smettere e andare avanti, con lei come con ogni tipo di dipendenza”.