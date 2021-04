Aiden torna con il singolo “Tour Eiffel”

Fuori il nuovo singolo di Aiden “Tour Eiffel” prodotto da Pi Greco. Si tratta della terza uscita di questo 2021, ricco di pubblicazioni per l’artista.

Il brano, esprime i sentimenti derivanti dalla mancanza di una persona e la voglia di ricominciare a vivere. Il desiderio di baciare la propria metà in cima ad uno dei monumenti più imponenti al mondo, si traduce metaforicamente nell’elevare la figura, in questo caso femminile, alla massima forma, con l’intento di mostrare a tutti la forza determinante dell’amore. Inoltre, la produzione di Pi Greco, produttore e arrangiatore abruzzese, calza perfettamente con le melodie e i contenuti del singolo, realizzando con l’ultimo ritornello una perfetta evoluzione dinamica del brano.

Biografia Aiden

Loris Lorenzetti, in arte Aiden, nasce a Lugano (CH) il 26 marzo del 2000. Inizia ad appassionarsi al mondo del Rap all’età di 14 anni, la stessa età nella quale comincia a scrivere le sue prime strofe. Pubblica il suo prima singolo “Riflesso” il 6 ottobre del 2018. Aiden trova sfogo in ciò che scrive, usa la musica principalmente come sfogo e mezzo di comunicazione con l’intento di arrivare a toccare il cuore dei suoi ascoltatori. Il 26 maggio 2019 pubblica il suo pezzo Vorrei Amarti che rappresenterá il trampolino di lancio per la sua carriera, ad oggi il singolo ha oltre 13.000.000 di streaming sulle piattaforme digitali e supera le 10.000.000 di views su YouTube , raggiungendo anche la Viral 50 Italia anche grazie alla viralizzazione della traccia su Tiktok (con oltre 10.000 video caricati con quel suono). Da quel momento inizia a pubblicare una serie di singoli riscuotendo sempre più successo nel panorama “new pop” Italiano.