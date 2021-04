Il Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina cambia date

Variazione di data per il 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina: da fine luglio si correrà nel weekend della settimana successiva, il 6-7-8 agosto

VALTIBERINA MOTORSPORT comunica lo spostamento di data del 15° Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina. La gara, prevista in origine per il 31 luglio/1 agosto prossimi, è stata posticipata alla settimana successiva, quella del 6-7-8 agosto, rimanendo con tutte le validità assegnategli a suo tempo.

La variazione di data è stata deliberata e resa valida da AciSport e la gara sarà dunque si conferma quale quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), per il Campionato Italiano Rally Terra Storico (ultima prova), per il tricolore Cross Country Rally Side by Side (sesta prova), per il Tour European Rally Series (terza gara) e come atto finale del Challenge Raceday Rally Terra 2020-2021.

Il cambio di data è stato necessario per rispettare le diverse esigenze dei territori che la competizione attraverserà e delle necessità delle Amministrazioni locali, le quali hanno confermato il pieno sostegno all’organizzazione per questo evento preso a maggior forza come volano per l’immagine e la promozione dei luoghi oltre che utile incentivo per il loro indotto turistico.

