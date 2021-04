Arriva in libreria La leonessa di Dordona

Enrico Orlandi e Gaia Cardinali in libreria con La leonessa di Dordona: un fantasy moderno ispirato all’Orlando Furioso disponibile dal 15 aprile

Enrico Orlandi e Gaia Cardinali. ‘La leonessa di Dordona’, in uscita il 15 aprile perOrlando Furioso di Ludovico Ariosto. Un romanzo a colori dedicato alla storia d’amore tra Bradamante e Ruggero, con al centro una figura femminile forte , co raggiosa , determinata a prender e in mano il proprio destino . Il poema cavalleresco diventa un fantasy moderno nello straordinario lavoro diin uscita il 15 aprile per Tunué, è un graphic novel liberamente ispirato all’diUn romanzo a colori dedicato allacon

IL LIBRO

B radamante, erede dei conti di Dordona, paladina dell’imperatore Carlo Magno, è innamorata di Ruggero, comandante dell’esercito di Agramante e tra i più valorosi cavalieri del mondo arabo. L’amore tra la guerriera cristiana e il prode saraceno è al centro del graphic novel che riadatta uno degli episodi più noti dell’ Orlando Furioso di Ariosto.

GLI AUTORI

Gli autori danno immagine e colori a u n racconto di crescita e di ribellione di una giovane donna tra storia, epica e magia c on un finale diverso e inaspe ttato. La Leonessa di Dordona è sceneggiato da Enrico Orlandi che per Tunué ha già pubblicato Il fiore della strega. I disegni sono invece di Gaia Cardinali che per la casa editrice ha pubblicato Viktoria, con cui ha vinto il Premio Nuovi Talenti del Concorso Romics dei Libri a Fumetti 2018.