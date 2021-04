“Houston” è il nuovo singolo di Angelo Piwo

“Houston” è il primo singolo del rapper siciliano Angelo Piwo con Sorry Mom: il brano è su tutte le piattaforme digitali

Houston è un brano satirico e irriverente che cerca di dipingere con ironia la situazione attuale del paese. Il pezzo cerca di mettere sull’attenti l’ascoltatore grazie all’ iconica frase “Houston abbiamo un problema” che viene qui contestualizzata al periodo storico nel quale viviamo e paragona il caos, la crisi e la confusione che si provano nel pilotare uno shuttle, a quella di pilotare il paese.



Houston è questo. Houston è l’Italia

“Houston, abbiamo un problema”…anzi, più di uno! Un guasto al motore, un pilota che si ritrova a voler “guidare” solo perchè lo ha visto fare agli altri, prendere seriamente le cose futili e in modo futili le cose serie.Houston è questo. Houston è l’Italia oggi , in pieno caos, in cui tutti si credono in grado di poter portare a termine una missione chiamata “Italia”, ma purtroppo per noi:“Houston, abbiamo un problema”…anzi, più di uno!

Angelo Pirreco, in arte, “Angelo Piwo“, nasce l’1 Ottobre 1995 in Sicilia, precisamente ad Augusta, in provincia di Siracusa. Musicalmente nasce all’età di 13 anni, quando da un vecchio lettore mp3 inizia ad avvicinarsi alla cultura Hip Hop e la musica rap.

Tra il 2014 e il 2017 frequenta l’Università degli Studi di Messina, città che ha visto crescere l’artista sotto il punto di vista della scrittura, sempre più dettagliata.

Primo brano frutto di questa crescita è “Bagagli a Mano“.

Nel 2017 esce il primo video ufficiale “01/10” diretto da MutenFactory e prodotto da Damo Rass “RD Studio” in cui è chiaro il passaggio ad un genere più cantautorale, in cui adotta uno stile che riprende le tecniche di scrittura del Rap, mischiate alla musicalità del Pop.

E’ seguito poi dai singoli “03:30” prodotto da CocoBeatz, diretto e girato da Lenzo nel settembre 2018, “Long Island” traccia in collaborazione con Desirè Magnano in arte “Denni”, prodotto da ThorBEATPusher nel 2019 e “Non Mi Aspettavo Fosse Amore“, brano dedicato alle vittime del Covid19 e a tutti quelli che hanno vissuto questo indimenticabile periodo storico.

Nel Settembre 2020 grazie a Luca Bernardoni e Marco Biondi entra a far parte dell’Etichetta “Be NEXT Music” e grazie al Management di “Sorry Mom!” inizia una nuova avventura che lo porterà alla produzione dell’album di debutto in uscita nel 2021.

ASCOLTA “HOUSTON”!

Spotify: https://spoti.fi/3vOCABT

YouTube: https://bit.ly/3rbwEz8

iTunes: http://apple.co/396nwWt

Deezer: http://bit.ly/3c9gp1g

Amazon: https://amzn.to/319KQhu

https://www.instagram.com/angelopiwO/

https://www.facebook.com/AngeloPiWOW