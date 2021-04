Don Antonio Gramentieri pubblica il primo libro

“La bella stagione” è il primo libro di Don Antonio Gramentieri: la raccolta di racconti disponibile in libreria per i tipi di Gagarin Edizioni

Fuori per i tipi di Gagarin Edizioni “La Bella Stagione”, il primo libro di “Don” Antonio Gramentieri. La Bella Stagione è una raccolta di racconti brevi realizzata in parallelo al lavoro discografico con lo stesso titolo ma indipendenti dalla musica.

Racconti, come spiega Gramentieri, che si basano su sensazioni e ricordi “riaffiorati in questi ultimi cinque anni, perlopiù in tour, in luoghi molto distanti da casa ”

La Bella Stagione è una raccolta di storie.

Comincia a prendere forma in un’estate difficile e spietata, eppure piena di meraviglia. Un’estate in cui ci si ritrova a salutare molte cose care, tutte insieme o quasi.

“E’ stata la prima volta – spiega Gramentieri – in cui ho avvertito un strappo, netto, fra il presente, il passato e il futuro. E, insieme, la necessità di raccontare questo passaggio. ‘La Bella Stagione’ è quel momento in cui senti un taglio netto nella continuità. E provi a raccontare questo sganciamento, lo spaesamento e la Bellezza di quella sensazione. Ho ricostruito un mio percorso sentimentale per frammenti. Senza scaletta, senza cronologia e senza gerarchie. Come fosse un racconto orale, da tramandare. Senza la pretesa di cercare un ordine o una logica nelle cose. Non volevo fosse un diario on the road di tutte le cose fatte con la chitarra in mano. E’ una riflessione sul tempo e su come l’emozione muta attraverso il tempo. Sulla maniera in cui gli elementi naturali hanno agito sul ricordo, sulla materia di cui era costituito. In questa sorta di erosione, o magari di cristallizzazione. Nel tempo e nella distanza”,

Le storie de “La Bella Stagione” sono tutte vere. Parlano del passato, di esperienze e di avvenimenti famigliari, e della maniera in cui il passato si ripresenta, e incide sul presente. Proprio per questo il libro ha lo stesso titolo del disco che esce il 16 aprile su Santeria, ma ne è indipendente.

“Ho raccontato una storia, che è sempre la mia, con due materiali diversi. La scrittura e la musica sono stati gli unici mestieri della mia vita, ogni ricordo e ogni storia ha deciso autonomamente se diventare canzone, e in quel caso è finita nel disco, o un racconto. E in quel caso la trovate nel libro”.

Il libro contiene anche un cd con cinque brani, in omaggio, per chiudere comunque il cerchio con la musica. “Si chiama L’Eclissi ed è una raccolta di canzoni che non trovate nel disco ufficiale. – continua Gramentieri – Due in studio e tre dal vivo. Mi piace pensare che possano essere ascoltate in un altra maniera, da un’altra angolazione, dopo avere letto le storie del libro”.

BIOGRAFIA

Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, è nato a Faenza nel 1972. Musicista, produttore, giornalista, autore di musiche per il cinema, la tv e la pubblicità, ha suonato nei principali festival e club fra Stati Uniti, Inghilterra, Australia, Europa, Scandinavia e Balcani. Si è esibito al Tiny Desk di NPR, alla BBC1 a Londra, alla CBS a New York, alla radio e televisione nazionale svedese, australiana, olandese. Abita a Modigliana, dove frequenta il bar Il Kremlino.

Il libro sarà distribuito nel circuito delle librerie Feltrinelli, in negozi di dischi e librerie selezionate.

E’ disponibile su www.gagarin-magazine.it

*Don Antonio – La Bella Stagione

145 pagine, CD “L’Eclissi” (Santeria, 2021) allegato, prezzo 16 euro.

Gagarin Edizioni, 2021 – collana I Libri di Gagarin